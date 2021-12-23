В Гатчине встретились председатели избиркомов Северо-Запада

Модератором встречи выступил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский. Участников семинара поприветствовал глава Гатчинского района Виталий Филоненко. Он отметил в своём выступлении значимость Гатчины в истории России, пожелал всем продуктивной работы.

Открывая круглый стол, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева подвела краткие итоги последних выборов, в целом оценив их как достойные. Подтвердились лишь 9 процентов сообщений о нарушениях, а избиратели оценили удобство трехдневного голосования.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк поприветствовала участников мероприятия от имени губернатора Ленинградской области, отметив, что в электоральном плане уходящий год для региона был очень насыщенным.

«Мы, как и все регионы России, прошли через выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации, также у нас состоялись выборы депутатов Законодательного собрания региона и выборы в советы депутатов муниципальных образований. В условиях пандемии это потребовало слаженной работы большого количества людей, тесного взаимодействия с нашей избирательной комиссией», — рассказала Анна Данилюк.

В дни выборов в Ленинградской области работали более тысячи избирательных участков, на всех соблюдались антиковидные меры, были задействованы волонтеры, особое внимание уделялось жителям с ограниченными возможностями здоровья. «В условиях трехдневного голосования мы сделали все необходимое, чтобы каждый избиратель мог проголосовать, и каждый ленинградец был услышан», — подчеркнула вице-губернатор.

Особое внимание Анна Данилюк уделила работе наблюдателей. На минувших выборах в области их число достигло рекордных трех тысяч. Кроме того, Общественной палатой Ленинградской области была организована работа Центра общественного наблюдения, где все желающие могли круглосуточно наблюдать за трансляциями с избирательных участков.

«Я бы хотела еще раз поблагодарить сотрудников Избирательной комиссии Ленинградской области за их титанический труд. Совместными усилиями мы провели, пожалуй, самые открытые и прозрачные выборы в истории и установили высокую планку нашей работы. Уверена, этот опыт позволит нам вывести наше взаимодействие на новый уровень», — отметила Анна Данилюк.





Фото пресс-служба администрации Гатчинского района