В Гатчине встретились председатели избиркомов Северо-Запада

Модератором встречи
выступил председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил
Лебединский. Участников семинара поприветствовал глава Гатчинского района
Виталий Филоненко. Он отметил в своём выступлении значимость Гатчины в истории
России, пожелал всем продуктивной работы.
Открывая круглый стол, заместитель
полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном
округе Любовь Совершаева подвела краткие итоги последних выборов, в целом
оценив их как достойные. Подтвердились лишь 9 процентов сообщений о нарушениях,
а избиратели оценили удобство трехдневного голосования.
Вице-губернатор по
внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк поприветствовала
участников мероприятия от имени губернатора Ленинградской области, отметив, что
в электоральном плане уходящий год для региона был очень насыщенным.
«Мы, как и все регионы
России, прошли через выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской
Федерации, также у нас состоялись выборы депутатов Законодательного собрания
региона и выборы в советы депутатов муниципальных образований. В условиях
пандемии это потребовало слаженной работы большого количества людей, тесного
взаимодействия с нашей избирательной комиссией», — рассказала Анна Данилюк.
В дни выборов в
Ленинградской области работали более тысячи избирательных участков, на всех
соблюдались антиковидные меры, были задействованы волонтеры, особое внимание
уделялось жителям с ограниченными возможностями здоровья. «В условиях
трехдневного голосования мы сделали все необходимое, чтобы каждый избиратель
мог проголосовать, и каждый ленинградец был услышан», — подчеркнула
вице-губернатор.
Особое внимание Анна
Данилюк уделила работе наблюдателей. На минувших выборах в области их число
достигло рекордных трех тысяч. Кроме того, Общественной палатой Ленинградской
области была организована работа Центра общественного наблюдения, где все
желающие могли круглосуточно наблюдать за трансляциями с избирательных
участков.
«Я бы хотела еще раз
поблагодарить сотрудников Избирательной комиссии Ленинградской области за их
титанический труд. Совместными усилиями мы провели, пожалуй, самые открытые и
прозрачные выборы в истории и установили высокую планку нашей работы. Уверена, этот опыт позволит нам вывести наше
взаимодействие на новый уровень», — отметила Анна Данилюк.
Фото пресс-служба администрации Гатчинского района