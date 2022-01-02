Профилактические рейды на водных объектах Ленинградской области

При колебании температур повышаются риски нахождения на ледовом покрытии водных объектов - не везде его толщина и прочность одинаковы, даже на одном водоеме.

В праздничные дни на водных объектах региона организовано патрулирование работниками Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, районных отделений Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС. За выходные планируется провести более 100 профилактических мероприятий, на водных объектах будут организованы ежедневные дежурства.

Основная задача — разъяснить гражданам правила поведения на водных объектах в зимнее время и не допустить выхода на лед в период его становления.

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Ленинградской области выход на ледовые покрытия водоёмов запрещён, за несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы.

Напоминаем, что согласно статье 2.10-1 закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз (ред. от 16.11.2021) «Об административных правонарушениях» выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает призывает к соблюдению правил нахождения вблизи водоемов для недопущения нечастных случаев в зимний период:

1. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния

2. Не игнорируйте зарезающие знаки

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед

5. Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду

6. Не катайтесь на льдинах

В случае, если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу

5. Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!