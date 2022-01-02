Ученик гатчинской школы – победитель конкурса экскурсоводов

В конкурсе приняли
участие экскурсоводы школьных музеев, детских экскурсионных бюро, краеведческих
кружков, клубов и других краеведческих объединений школ, гимназий, лицеев,
учреждений дополнительного образования.
Конкурс проводился
в трех возрастных группах по четырем номинациям: «Туристический маршрут»
(посещение исторических и природных памятников), «Обзорная экскурсия» (показ
различных объектов, мест знаменитых событий, элементов благоустройства города,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.), «Тематическая
экскурсия» (связанная с каким-либо событием, известными личностями,
определённым историческим периодом и т.д.) и «800 лет Нижнему Новгороду
(1221-2021)» (экскурсии по Нижнему Новгороду)
В номинации «Тематические экскурсии» в
возрастной категории 16-18 лет первое место завоевал ученик 10 класса
Гатчинской средней школы № 7, экскурсовод школьного историко-краеведческого музея
«Наследие» Михаил Бушуев. Он представил на суд жюри экскурсию «Эхо Великой
Отечественной войны». Его наставник - заместитель директора по воспитательной
работе Гатчинской школы №7 Светлана Николаевна Максимова.
Поздравляем
Михаила с победой и желаем дальнейших успехов и неугасаемого интереса в исследовательской
работе!
Фото из архива редакции