Ученик гатчинской школы – победитель конкурса экскурсоводов

В конкурсе приняли участие экскурсоводы школьных музеев, детских экскурсионных бюро, краеведческих кружков, клубов и других краеведческих объединений школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования.

Конкурс проводился в трех возрастных группах по четырем номинациям: «Туристический маршрут» (посещение исторических и природных памятников), «Обзорная экскурсия» (показ различных объектов, мест знаменитых событий, элементов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.), «Тематическая экскурсия» (связанная с каким-либо событием, известными личностями, определённым историческим периодом и т.д.) и «800 лет Нижнему Новгороду (1221-2021)» (экскурсии по Нижнему Новгороду)

В номинации «Тематические экскурсии» в возрастной категории 16-18 лет первое место завоевал ученик 10 класса Гатчинской средней школы № 7, экскурсовод школьного историко-краеведческого музея «Наследие» Михаил Бушуев. Он представил на суд жюри экскурсию «Эхо Великой Отечественной войны». Его наставник - заместитель директора по воспитательной работе Гатчинской школы №7 Светлана Николаевна Максимова.

Поздравляем Михаила с победой и желаем дальнейших успехов и неугасаемого интереса в исследовательской работе!

Фото из архива редакции