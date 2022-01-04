Космос - это всегда интересно

Образовательные
учреждения Гатчинского района приняли в конкурсе самое активное участие. На
конкурс были присланы творческие работы самых разных жанров: песни,
стихотворения, интервью, репортажи... Все они подготовлены с большой фантазией
и старанием.
Так, воспитанники
Гатчинского дома творчества «Журавушка» (Районный центр детского творчества)
Ярослав Ткачев, Илья Жиляев и Руслан Есатиа представили на конкурс свои
конструкторские задумки. Ребята
обучаются в творческом объединении «ЛЕГО» (педагог Ю.Т. Викторова). Сергей Коняев
вручил ребятам дипломы участников, энциклопедии «Русский космос» и настольные
игры. Выразил тёплые слова благодарности и пожелал им дальнейших успехов и
отличного настроения в новом году!
А коллективу Дома
творчества «Журавушка» вручили Благодарственное письмо депутатов за большую
работу по воспитанию подрастающего поколения и активное участие в конкурсе
видеороликов «60 лет освоения космоса».
Выпускники
Семринской начальной школы, авторы космическо-фантастических интервью, также
награждены дипломами и энциклопедиями, директор - Светлана Невзорова -
благодарственным письмом.
Творческий
коллектив семьи Вахриных - папа, мама и две дочери Лиза и Маша, ученицы
Сусанинской школы, - получили диплом и энциклопедию «Большая книга о космосе»
за свой репортаж «МКС: Мы - Космические Следопыты». Учитель дошкольной группы
Сусанинской школы Е.А. Картунен награждена дипломом, директор Е.Ю. Вахрина -
благодарственным письмом. Коллектив Сусанинской школы награжден почетной
грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.
Гатчинский детский
сад № 8 комбинированного вида создал целый мультфильм про мечту Сергея Королева
о полете на Марс. Коллектив получил книгу «Космос - это интересно», а также
диплом и благодарственное письмо.
«Мы увидели, с
каким интересом наши дети относятся к космосу. Особенно меня поразил детский сад
№8 в Гатчине. В садике благодаря усилиям заведующей Галины Петровны Зуевой
создан уникальный музей космонавтики. Материалы, представленные здесь,
уникальны и собирались в течение полувека в её семейном архиве. Впоследствии
часть наследия Галина Петровна перенесла в детский сад, и сегодня дети сами
проводят экскурсии. Об этом нужно обязательно говорить и развивать подобные
инициативы», - рассказала Татьяна Бездетко.
«Все дети очень
старались и были рады, что их работы отметили. Удивили небольшие школы,
учащиеся которых отнеслись к воплощению своих космических фантазий настолько
творчески. Мы с удовольствием пообщались с родителями, бабушками, которые тоже
пришли на награждение, дети рассказали, как рождались их идеи, что их
вдохновляло. Сам я очень люблю космос, астрономию и тоже поделился своими
размышлениями. Потрясающая энергетика исходила от детей, родителей, педагогов»,
- отметил Сергей Коняев.