Космос - это всегда интересно

Образовательные учреждения Гатчинского района приняли в конкурсе самое активное участие. На конкурс были присланы творческие работы самых разных жанров: песни, стихотворения, интервью, репортажи... Все они подготовлены с большой фантазией и старанием.

Так, воспитанники Гатчинского дома творчества «Журавушка» (Районный центр детского творчества) Ярослав Ткачев, Илья Жиляев и Руслан Есатиа представили на конкурс свои конструкторские задумки. Ребята обучаются в творческом объединении «ЛЕГО» (педагог Ю.Т. Викторова). Сергей Коняев вручил ребятам дипломы участников, энциклопедии «Русский космос» и настольные игры. Выразил тёплые слова благодарности и пожелал им дальнейших успехов и отличного настроения в новом году!

А коллективу Дома творчества «Журавушка» вручили Благодарственное письмо депутатов за большую работу по воспитанию подрастающего поколения и активное участие в конкурсе видеороликов «60 лет освоения космоса».

Выпускники Семринской начальной школы, авторы космическо-фантастических интервью, также награждены дипломами и энциклопедиями, директор - Светлана Невзорова - благодарственным письмом.

Творческий коллектив семьи Вахриных - папа, мама и две дочери Лиза и Маша, ученицы Сусанинской школы, - получили диплом и энциклопедию «Большая книга о космосе» за свой репортаж «МКС: Мы - Космические Следопыты». Учитель дошкольной группы Сусанинской школы Е.А. Картунен награждена дипломом, директор Е.Ю. Вахрина - благодарственным письмом. Коллектив Сусанинской школы награжден почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.

Гатчинский детский сад № 8 комбинированного вида создал целый мультфильм про мечту Сергея Королева о полете на Марс. Коллектив получил книгу «Космос - это интересно», а также диплом и благодарственное письмо.

«Мы увидели, с каким интересом наши дети относятся к космосу. Особенно меня поразил детский сад №8 в Гатчине. В садике благодаря усилиям заведующей Галины Петровны Зуевой создан уникальный музей космонавтики. Материалы, представленные здесь, уникальны и собирались в течение полувека в её семейном архиве. Впоследствии часть наследия Галина Петровна перенесла в детский сад, и сегодня дети сами проводят экскурсии. Об этом нужно обязательно говорить и развивать подобные инициативы», - рассказала Татьяна Бездетко.

«Все дети очень старались и были рады, что их работы отметили. Удивили небольшие школы, учащиеся которых отнеслись к воплощению своих космических фантазий настолько творчески. Мы с удовольствием пообщались с родителями, бабушками, которые тоже пришли на награждение, дети рассказали, как рождались их идеи, что их вдохновляло. Сам я очень люблю космос, астрономию и тоже поделился своими размышлениями. Потрясающая энергетика исходила от детей, родителей, педагогов», - отметил Сергей Коняев.