Бизнес и культура в Тайцах – перспективы развития

Бизнес и культура в Тайцах – перспективы развития

Руководство комитета по строительству Ленинградской области 5 января проверило ход строительства бизнес-инкубатора и дома культуры в поселке Тайцы Гатчинского района.

Рубрики : Общество     05 Jan 2022

В здании бизнес-инкубатора монтируют систему отопления. Сегодня на объекте были задействованы 12 человек. Объект планируется завершить в 2022 году.

Напомним, что после реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, парикмахерскую, ателье, аптеку, магазины. В здании появится спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинскими кабинетами.

Строительство второй очереди культурно-досугового центра под размещение музыкальной школы находится на начальном этапе. На стройплощадке работали 9 человек, ведется укладка блоков. Площадь трехэтажного здания составит 2 тысячи квадратных метров. Новый объект будет готов до конца 2023 года.

 

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