Бизнес и культура в Тайцах – перспективы развития

В здании
бизнес-инкубатора монтируют систему отопления. Сегодня на объекте были задействованы
12 человек. Объект планируется завершить в 2022 году.
Напомним, что после
реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в
том числе мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования,
обуви, парикмахерскую, ателье, аптеку, магазины. В здании появится спортивный
зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинскими
кабинетами.
Строительство второй
очереди культурно-досугового центра под размещение музыкальной школы находится
на начальном этапе. На стройплощадке работали 9 человек, ведется укладка
блоков. Площадь трехэтажного здания
составит 2 тысячи квадратных метров. Новый объект будет готов до конца 2023
года.