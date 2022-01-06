Усадьба Демидовых «Тайцы»: перспективы развития

- Елена Викторовна, в пользовании «Паркового агентства» находится парк усадьбы Демидовых «Тайцы». В 2021 году были проведены работы по консервации главного усадебного дома. Что ждет парк и усадьбу дальше?

- Да, по заказу Дирекции по сохранению объектов культурного наследия в 2021 году были проведены противоаварийные работы в усадьбе Демидовых. Это позволит сохранить усадебный дом до начала реставрации. Как нам известно, проект реставрации сейчас проходит государственную экспертизу. Как только проект будет утвержден, начнется рассмотрение вопроса о включении в областную программу. Мы понимаем, что после реставрации необходимо будет наполнять интерьер самой усадьбы. К сожалению, архивных материалов недостаточно, чтобы восстановить интерьер в его первоначальном историческом облике, на это потребуется определенное время и затраты.

- Какие работы проводятся в самом парке? Какие основные задачи «Парковое агентство» ставит перед собой на ближайшую перспективу?

- На территории парка помимо прекрасной усадьбы располагалось множество других объектов. У нас имеются проекты на реставрацию таких объектов как Горбатый мост, Готические ворота, Солнечные часы, Каменная ограда, Большая поляна. Очень рассчитываем, что в ближайшее время они войдут в областную программу и начнется их восстановление. Кроме того, подготовлены технические задания для проектирования реставрации еще 18 объектов.

Также параллельно ведутся работы в двух важных направлениях: обследование территории на предмет взрывоопасных остатков после Великой Отечественной войны, так как здесь проходили тяжелейшие бои, и на предмет воинских захоронений.

В перспективе планируем подать заявку на очистку водоемов парка, разрабатываем документацию на обустройство парковок для машин и автобусов, в планах также - строительство газопровода и газовой котельной, которая позволит обеспечить газом, водой и теплом не только объекты усадьбы, но и ближайший населенный пункт.

Татьяна Можаева