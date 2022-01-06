Усадьба Демидовых «Тайцы»: перспективы развития

- Елена
Викторовна, в пользовании «Паркового агентства» находится парк усадьбы
Демидовых «Тайцы». В 2021 году были проведены работы по консервации главного
усадебного дома. Что ждет парк и усадьбу дальше?
- Да, по заказу
Дирекции по сохранению объектов культурного наследия в 2021 году были проведены
противоаварийные работы в усадьбе Демидовых. Это позволит сохранить усадебный
дом до начала реставрации. Как нам известно, проект реставрации сейчас проходит
государственную экспертизу. Как только проект будет утвержден, начнется
рассмотрение вопроса о включении в областную программу. Мы понимаем, что после
реставрации необходимо будет наполнять интерьер самой усадьбы. К сожалению,
архивных материалов недостаточно, чтобы восстановить интерьер в его
первоначальном историческом облике, на это потребуется определенное время и
затраты.
- Какие работы
проводятся в самом парке? Какие основные задачи «Парковое агентство» ставит
перед собой на ближайшую перспективу?
- На территории
парка помимо прекрасной усадьбы располагалось множество других объектов. У нас
имеются проекты на реставрацию таких объектов как Горбатый мост, Готические
ворота, Солнечные часы, Каменная ограда, Большая поляна. Очень рассчитываем,
что в ближайшее время они войдут в областную программу и начнется их
восстановление. Кроме того, подготовлены технические задания для проектирования
реставрации еще 18 объектов.
Также параллельно
ведутся работы в двух важных направлениях: обследование территории на предмет
взрывоопасных остатков после Великой Отечественной войны, так как здесь
проходили тяжелейшие бои, и на предмет воинских захоронений.
В перспективе
планируем подать заявку на очистку водоемов парка, разрабатываем документацию
на обустройство парковок для машин и автобусов, в планах также - строительство
газопровода и газовой котельной, которая позволит обеспечить газом, водой и
теплом не только объекты усадьбы, но и ближайший населенный пункт.
Татьяна Можаева