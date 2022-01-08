«Облепиховое лето» с оркестром

«Облепиховое лето» с оркестром

В открытой киностудии «ЛЕНДОК» готовится к показу кинофильм «Облепиховое лето» в сопровождении музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. Кинопоказ пройдет 12 января в рамках проекта «Музыкальная среда». За музыку к «Облепиховому лету» композитор Мурат Кабардоков получил приз жюри имени Андрея Петрова XXV Российского кинофестиваля «Литература и кино».

Рубрики : Культура     08 Jan 2022

Изюминка каждой встречи в открытой киностудии «ЛЕНДОК» — прямой и честный диалог зрителей с музыкантами, композиторами, режиссерами. В этот раз продюсер Алексей Тельнов, режиссер Виктор Алферов, композитор Мурат Кабардоков и музыканты оркестра под руководством маэстро Михаила Голикова, которые записывали музыку к фильму, расскажут, как создается фильм: от сценария до музыки, от идеи до выхода в прокат. Специальный гость - Аскер Бербеков (победитель шоу «Голос»).

«Облепиховое лето» — биографическая драма о советском драматурге Александре Вампилове с Андреем Мерзликиным в главной роли. Это фильм о жизни и гибели великого и, как часто бывает, совершенно не признанного при жизни советского драматурга Александра Вампилова. Он был героем своего времени - боролся за свободу и честность в конце эпохи оттепели в кабинетах чиновников, задыхался рядом с ними и стремился вырваться из замкнутого круга.

Билеты можно приобрести, в том числе, по программе «Пушкинская карта».


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