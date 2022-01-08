«Облепиховое лето» с оркестром

Изюминка каждой
встречи в открытой киностудии «ЛЕНДОК» — прямой и честный диалог зрителей с
музыкантами, композиторами, режиссерами. В этот раз продюсер Алексей Тельнов,
режиссер Виктор Алферов, композитор Мурат Кабардоков и музыканты оркестра под
руководством маэстро Михаила Голикова, которые записывали музыку к фильму,
расскажут, как создается фильм: от сценария до музыки, от идеи до выхода в
прокат. Специальный гость - Аскер Бербеков (победитель шоу «Голос»).
«Облепиховое лето»
— биографическая драма о советском драматурге Александре Вампилове с Андреем
Мерзликиным в главной роли. Это фильм о жизни и гибели великого и, как часто
бывает, совершенно не признанного при жизни советского драматурга Александра
Вампилова. Он был героем своего времени - боролся за свободу и честность в
конце эпохи оттепели в кабинетах чиновников, задыхался рядом с ними и стремился
вырваться из замкнутого круга.
Билеты можно
приобрести, в том числе, по программе «Пушкинская карта».