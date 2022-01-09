«Рождественские каникулы» юных футболистов

В группе
"А" первое место заняла команда "Янтарь-93" (Шушары),
обыгравшие всех своих соперников. Второе место и путевка в полуфинал достались команде
"Флагман-Starling" (Пушкин). "Академия Детского Футбола"
(Гатчина) и "Луч" (Гатчинский район) отправились в утешительную
стадию соревнований.
В группе
"В" ситуация оказалась более запутанной: МФК "Вырица" и
вторая команда "Янтарь-93" сыграли увлекательнейший матч, завершившийся
с результатом 2-2. Лишь по разнице мячей первое место в группе досталось
футболистам из Шушар, а второе - ребятам из Гатчинского района.
"Верево" и "Флагман" отправились в борьбу за Малый Кубок.
В финальном матче
за Малый Кубок встретились "Академия Детского Футбола" и
"Верево", уверенно обыгравшие своих оппонентов по полуфиналу. По
итогам игры "академики" отпраздновали красивую победу 4-1.
"Янтарь-93" на стадии 1\2 финала спокойно взяли верх над
"Вырицей", а "Флагман" сломил сопротивление второй команды
"Янтаря", обыграв их 2-0. В матче за "бронзу" основное
время завершилось вничью 1-1, а в серии пенальти победа досталась МФК
"Вырице".
В финале, как и на
групповом этапе, "Янтарь-93" не оставил шансов команде из Пушкина,
обыграв ее со счетом 4-0.
В личных
номинациях:
- лучшим вратарем
турнира признан Максим Вырелкин ("Янтарь-93"),
- лучшим игроком
турнира стал Игорь Сафонов ("Флагман-Starling"),
- приз лучшего
тренера турнира завоевал Сергей Мольков ("Янтарь-93").
Источник: https://vk.com/detiffgmr