«Рождественские каникулы» юных футболистов

В группе "А" первое место заняла команда "Янтарь-93" (Шушары), обыгравшие всех своих соперников. Второе место и путевка в полуфинал достались команде "Флагман-Starling" (Пушкин). "Академия Детского Футбола" (Гатчина) и "Луч" (Гатчинский район) отправились в утешительную стадию соревнований.

В группе "В" ситуация оказалась более запутанной: МФК "Вырица" и вторая команда "Янтарь-93" сыграли увлекательнейший матч, завершившийся с результатом 2-2. Лишь по разнице мячей первое место в группе досталось футболистам из Шушар, а второе - ребятам из Гатчинского района. "Верево" и "Флагман" отправились в борьбу за Малый Кубок.

В финальном матче за Малый Кубок встретились "Академия Детского Футбола" и "Верево", уверенно обыгравшие своих оппонентов по полуфиналу. По итогам игры "академики" отпраздновали красивую победу 4-1. "Янтарь-93" на стадии 1\2 финала спокойно взяли верх над "Вырицей", а "Флагман" сломил сопротивление второй команды "Янтаря", обыграв их 2-0. В матче за "бронзу" основное время завершилось вничью 1-1, а в серии пенальти победа досталась МФК "Вырице".

В финале, как и на групповом этапе, "Янтарь-93" не оставил шансов команде из Пушкина, обыграв ее со счетом 4-0.

В личных номинациях:

- лучшим вратарем турнира признан Максим Вырелкин ("Янтарь-93"),

- лучшим игроком турнира стал Игорь Сафонов ("Флагман-Starling"),

- приз лучшего тренера турнира завоевал Сергей Мольков ("Янтарь-93").

Источник: https://vk.com/detiffgmr