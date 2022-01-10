«...Вы не знаете, танки уже в городе?»

Время действия романа - «бурные девяностые» прошлого века, место действия — Петербург и Сибирь. Главный герой книги, перспективный инженер со стажем и страстный почитатель Владимира Высоцкого Николай из-за политических трений вынужден оставить завод, а значит и мечту выбраться со своей семьей из коммуналки. В долгих поисках работы ему удается устроиться грузчиком на одном из петербургских рынков, а через некоторое время попасть в бригаду строителей в качестве электрика.

Вскоре бригада уезжает в Бурятию строить банк «новым русским». В Бурятии Николай знакомится с мальчиком-инвалидом, а потом и с его мамой. Незаметно эти двое становятся для него очень близкими людьми. Но женщина замужем, а у Николая — семья. Муж женщины, узнав про отношения жены с ленинградцем, «заказывает» его местным браткам, и Николая жестоко избивают. В финале романа читателя ждет неожиданная развязка.

В романе «Красные штаны с белыми лампасами» близко к реальности воссоздана узнаваемая атмосфера неспокойного времени, в котором оказалась наша страна в последнем десятилетии прошлого века. Одна из глав посвящена событиям памятной ночи с 20 на 21 августа 1991 года, когда питерцы, узнав о происшедшем в Москве путче ГКЧП, вышли на Исаакиевскую площадь строить баррикады.

Напомним, Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) был создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 года. Это положило начало августовскому путчу. Три дня путча и его последствия предрешили дальнейшую судьбу страны — в декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Основные события разворачивались в столице, но и Петербург не остался в стороне. Во второй день путча на Петербург, как и на Москву, пошли танки. Одна колонна шла с севера из Сертолово, а вторая с юга со стороны Сиверской. Под вечер 20 августа стало известно, что в город прибыл спецназ ГРУ.

К ночи в центре Петербурга собралось несколько десятков тысяч человек. Горожане соорудили баррикады из перевернутых троллейбуса, автобуса и двух ларьков, жгли костры и пели песни. Ждали танки, однако они до северной столицы так и не доехали, встав в 30 километрах от города.

Вот как описывает эти дни автор романа:

«Утром на Дворцовой прошел большой митинг – клеймили ГКЧП и призывали формировать антифашистские комитеты. А к вечеру и вовсе стало не до смеха: поползли слухи – с юга на город движется колонна бронетехники. Даже называлось число – двести единиц. На чьей стороне военный округ, КГБ, милиция, было не ясно. Выжидали».

«...Народ прибывает. Он идёт, в основном, со стороны Садовой. Переулок Антоненко и проспект Майорова перекрыты поваленными на бок строительными вагончиками. Пришедшие ведут себя по разному. Кто-то, как Николай, бесцельно бродит по площади. Кто-то обзавёлся аудиторией и митингует. А кто с мальчишеским задором строит баррикады...».

Об авторе

Анатолий Семячко родился в 1947 году в Днепропетровске в семье военного. Вместе с семьей проехал половину Советского Союза. Закончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «инженер-электрик». Работал на различных заводах Северодвинска, Старицы, Твери, Петербурга, трудился в Хакассии и Бурятии.

Сейчас Анатолий Семячко живет в Гатчине. Он - автор нескольких повестей («Большая охота», «Чукунов»), рассказов и эссе («День, который не наступил», «Ножичек», «Муза с улицы Ярве»), печатался в многотиражках, в журналах «Звезда», «Новый Берег» (Дания), «Урал», альманахе «Текст и Традиция».

Роман Анатолия Семячко «Красные штаны с белыми лампасами» можно приобрести в Книжной лавке писателей на Невском, 66.

Подготовила Юлия Лысанюк