«...Вы не знаете, танки уже в городе?»

Время
действия романа - «бурные девяностые» прошлого века, место действия — Петербург
и Сибирь. Главный герой книги, перспективный инженер со стажем и страстный
почитатель Владимира Высоцкого Николай из-за политических трений вынужден
оставить завод, а значит и мечту выбраться со своей семьей из коммуналки. В
долгих поисках работы ему удается устроиться грузчиком на одном из
петербургских рынков, а через некоторое время попасть в бригаду строителей в
качестве электрика.
Вскоре
бригада уезжает в Бурятию строить банк «новым русским». В Бурятии Николай знакомится
с мальчиком-инвалидом, а потом и с его мамой. Незаметно эти двое становятся для
него очень близкими людьми. Но женщина замужем, а у Николая — семья. Муж
женщины, узнав про отношения жены с ленинградцем, «заказывает» его местным
браткам, и Николая жестоко избивают. В финале романа читателя ждет неожиданная
развязка.
В
романе «Красные штаны с белыми лампасами» близко к реальности воссоздана
узнаваемая атмосфера неспокойного времени, в котором оказалась наша страна в
последнем десятилетии прошлого века. Одна из глав посвящена событиям памятной
ночи с 20 на 21 августа 1991 года, когда питерцы, узнав о происшедшем в Москве
путче ГКЧП, вышли на Исаакиевскую площадь строить баррикады.
Напомним,
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) был создан в
ночь с 18 на 19 августа 1991 года. Это положило начало августовскому путчу. Три
дня путча и его последствия предрешили дальнейшую судьбу страны — в декабре
1991 года Советский Союз перестал существовать.
Основные
события разворачивались в столице, но и Петербург не остался в стороне. Во
второй день путча на Петербург, как и на Москву, пошли танки. Одна колонна шла
с севера из Сертолово, а вторая с юга со стороны Сиверской. Под вечер 20
августа стало известно, что в город прибыл спецназ ГРУ.
К
ночи в центре Петербурга собралось несколько десятков тысяч человек. Горожане
соорудили баррикады из перевернутых троллейбуса, автобуса и двух ларьков, жгли
костры и пели песни. Ждали танки, однако они до северной столицы так и не
доехали, встав в 30 километрах от города.
Вот
как описывает эти дни автор романа:
«Утром
на Дворцовой прошел большой митинг – клеймили ГКЧП и призывали формировать
антифашистские комитеты. А к вечеру и вовсе стало не до смеха: поползли слухи –
с юга на город движется колонна бронетехники. Даже называлось число – двести
единиц. На чьей стороне военный округ, КГБ, милиция, было не ясно. Выжидали».
«...Народ
прибывает. Он идёт, в основном, со стороны Садовой. Переулок Антоненко и
проспект Майорова перекрыты поваленными на бок строительными вагончиками.
Пришедшие ведут себя по разному. Кто-то, как Николай, бесцельно бродит по
площади. Кто-то обзавёлся аудиторией и митингует. А кто с мальчишеским задором
строит баррикады...».
Об
авторе
Анатолий
Семячко родился в 1947 году в Днепропетровске в семье военного. Вместе с семьей
проехал половину Советского Союза. Закончил Таганрогский радиотехнический
институт по специальности «инженер-электрик». Работал на различных заводах
Северодвинска, Старицы, Твери, Петербурга, трудился в Хакассии и Бурятии.
Сейчас
Анатолий Семячко живет в Гатчине. Он - автор нескольких повестей («Большая
охота», «Чукунов»), рассказов и эссе («День, который не наступил», «Ножичек»,
«Муза с улицы Ярве»), печатался в многотиражках, в журналах «Звезда», «Новый
Берег» (Дания), «Урал», альманахе «Текст и Традиция».
Роман
Анатолия Семячко «Красные штаны с белыми лампасами» можно приобрести в Книжной
лавке писателей на Невском, 66.
Подготовила
Юлия Лысанюк