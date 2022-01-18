24 пожара в Гатчинском районе

Сразу 3 пожара произошло в первый день нового года. В садоводстве «Лена» массива «Красницы» в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел дачный дом. В Суйде на Парковой улице выгорел гараж. Причина пожара устанавливается. В садоводстве «Славянка» массива «Антропшино» по неустановленной пока причине сгорел частный дом.

2 января в деревне Малые Борницы сгорел частный дом. Проводится проверка.

В тот же день в Вырице выгорела изнутри частная баня. Причиной пожара стала неисправность печной трубы.

3 января в посёлке Вырица на улице Береговой выгорела изнутри баня. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Ещё один пожар произошёл в деревне Виркино, где горело здание бывшей пилорамы. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1954 года рождения. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

7 января в Гатчине на улице Лермонтова в результате неисправности печной трубы сгорела частная баня. Аналогичный случай произошёл на следующий день в деревне Авколево.

8 января в СНТ «Скворицы» массива «Пудость» сгорел дачный дом. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

9 января в Больших Колпанах в результате неисправности электронагревателя выгорела квартира на 3-м этаже многоквартирного жилого дома. Хозяева квартиры в момент пожара находились дома, спали. Проснулись от того, что услышали треск и увидели, что горит комната. Граждане самостоятельно покинули горящее помещение.

В тот же день в коттеджном посёлке «Павловские дачи» в результате неисправности дымовой трубы в частном доме выгорела кровля.

10 января в садоводстве «Зелёный Бор» массива «Чаща» сгорел садовый дом. Причиной пожара стал оставленный без присмотра электрообогреватель.

В деревне Парицы сгорел сарай для содержания скота. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

12 января в посёлке Сиверский в частном доме выгорела кровля. Причиной стала неисправность печной трубы.

13 января в Дружной Горке в многоквартирном жилом доме барачного типа выгорел пол в кухне на площади 0,5 кв. метров. Причиной пожара стали выпавшие из печи угли. Возгорание ликвидировано до приезда спасателей.

13 января в Коммунаре в помещении кафе «Пятница» выгорел пол на площади 1 кв. метр. Проводится проверка.

В тот же день в Гатчине на втором этаже 12-этажного блочного дома по улице Чехова, в трехкомнатной квартире в ванной комнате пл. 8 м кв. обгорел натяжной потолок по всей площади.

14 января в деревне Зайцево, у д.26 в автомобиле «Мицубиси» выгорел моторный отсек.

В тот же день в деревне Малая Оровка сгорел частный дом. Возгорание началось в месте расположения электрощита внутри дома, что и послужило причиной пожара.

17 января в посёлке Тайцы на Санаторской улице сгорела бытовка. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района