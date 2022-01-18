24 пожара в Гатчинском районе

Сразу 3 пожара произошло в первый день нового года. В
садоводстве «Лена» массива «Красницы» в результате аварийного режима работы
участка электросети сгорел дачный дом. В Суйде на Парковой улице выгорел гараж.
Причина пожара устанавливается. В садоводстве «Славянка» массива «Антропшино»
по неустановленной пока причине сгорел частный дом.
2 января в деревне Малые Борницы сгорел частный дом. Проводится
проверка.
В тот же день в Вырице выгорела изнутри частная баня.
Причиной пожара стала неисправность печной трубы.
3 января в посёлке Вырица на улице Береговой выгорела изнутри
баня. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Ещё один пожар произошёл в деревне Виркино, где горело
здание бывшей пилорамы. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1954 года
рождения. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
7 января в Гатчине на улице Лермонтова в результате
неисправности печной трубы сгорела частная баня. Аналогичный случай произошёл
на следующий день в деревне Авколево.
8 января в СНТ «Скворицы» массива «Пудость» сгорел
дачный дом. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.
9 января в Больших Колпанах в результате неисправности
электронагревателя выгорела квартира на 3-м этаже многоквартирного жилого дома.
Хозяева квартиры в момент пожара находились дома, спали. Проснулись от того,
что услышали треск и увидели, что горит комната. Граждане самостоятельно
покинули горящее помещение.
В тот же день в коттеджном посёлке «Павловские дачи» в
результате неисправности дымовой трубы в частном доме выгорела кровля.
10 января в садоводстве «Зелёный Бор» массива «Чаща»
сгорел садовый дом. Причиной пожара стал оставленный без присмотра
электрообогреватель.
В деревне Парицы сгорел сарай для содержания скота.
Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.
12 января в посёлке Сиверский в частном доме выгорела
кровля. Причиной стала неисправность печной трубы.
13 января в Дружной Горке в многоквартирном жилом доме
барачного типа выгорел пол в кухне на площади 0,5 кв. метров. Причиной пожара
стали выпавшие из печи угли. Возгорание ликвидировано до приезда спасателей.
13 января в Коммунаре в помещении кафе «Пятница»
выгорел пол на площади 1 кв. метр. Проводится проверка.
В тот же день в Гатчине на втором этаже 12-этажного
блочного дома по улице Чехова, в трехкомнатной квартире в ванной комнате пл. 8
м кв. обгорел натяжной потолок по всей площади.
14 января в деревне Зайцево, у д.26 в автомобиле
«Мицубиси» выгорел моторный отсек.
В тот же день в деревне Малая Оровка сгорел частный
дом. Возгорание началось в месте расположения электрощита внутри дома, что и
послужило причиной пожара.
17 января в посёлке Тайцы на Санаторской улице сгорела
бытовка. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района