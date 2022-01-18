4 человека погибли на дорогах Ленинградской области в январе

В основном, ДТП произошли по следующим причинам:

- 7 ДТП – из-за выезда на встречную полосу;

- 4 ДТП – из-за нарушения скоростного режима или несоответствия скорости конкретным дорожным условиям.

ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, произошли на территории Выборгского (1 ДТП), Гатчинского (4 ДТП), Лодейнопольского (1 ДТП) и Лужского (1 ДТП) районов.

Уважаемые водители!

Напоминаем вам, что при совершении обгона необходимо учитывать:

- состояние дорожного покрытия;

- расстояние до встречного транспорта;

- скорость разгона вашей автомашины;

- скорость встречного транспорта;

- плотность попутного потока транспорта.

Также напоминаем вам, что, в соответствии с п. 10.1 ПДД РФ, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Это поможет сохранить как ваше здоровье и жизнь, так и окружающих.