4 человека погибли на дорогах Ленинградской области в январе

В основном, ДТП произошли
по следующим причинам:
- 7 ДТП – из-за выезда на встречную полосу;
- 4 ДТП – из-за нарушения скоростного режима или несоответствия
скорости конкретным дорожным условиям.
ДТП, связанные с выездом
на встречную полосу, произошли на территории Выборгского (1 ДТП), Гатчинского
(4 ДТП), Лодейнопольского (1 ДТП) и Лужского (1 ДТП) районов.
Уважаемые водители!
Напоминаем вам, что при
совершении обгона необходимо учитывать:
- состояние дорожного покрытия;
- расстояние до встречного транспорта;
- скорость разгона вашей автомашины;
- скорость встречного транспорта;
- плотность попутного потока транспорта.
Также напоминаем вам, что, в
соответствии с п. 10.1 ПДД РФ, водитель должен вести транспортное средство со
скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении
движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного
контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
Соблюдайте Правила дорожного
движения! Это поможет сохранить как ваше здоровье и жизнь, так и окружающих.