4 человека погибли на дорогах Ленинградской области в январе

4 человека погибли на дорогах Ленинградской области в январе

С 1 по 17 января текущего года на территории Ленинградской области зарегистрировано 13 ДТП с участием 27 транспортных средств, в которых скончалось 4 человека и пострадало 42, из них – 19 детей. Все 13 ДТП произошли по вине водителей.

Рубрики : Происшествия     18 Jan 2022

В основном, ДТП произошли по следующим причинам:

-      7 ДТП – из-за выезда на встречную полосу;

-      4 ДТП – из-за нарушения скоростного режима или несоответствия скорости конкретным дорожным условиям.

ДТП, связанные с выездом на встречную полосу, произошли на территории Выборгского (1 ДТП), Гатчинского (4 ДТП), Лодейнопольского (1 ДТП) и Лужского (1 ДТП) районов.

 

Уважаемые водители!

Напоминаем вам, что при совершении обгона необходимо учитывать:

-      состояние дорожного покрытия;

-      расстояние до встречного транспорта;

-      скорость разгона вашей автомашины;

-      скорость встречного транспорта;

-      плотность попутного потока транспорта.

 

Также напоминаем вам, что, в соответствии с п. 10.1 ПДД РФ, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

 

Соблюдайте Правила дорожного движения! Это поможет сохранить как ваше здоровье и жизнь, так и окружающих.

 

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