В аварию попала беременная женщина

16-го января, около половины одиннадцатого вечера, в
полицию поступило сообщение от очевидца. На шоссе Петербург – Псков, в
Большеколпанском поселении Skoda
Octavia выехала
на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Skania. В результате ДТП пострадал водитель «Шкоды» и его пассажирка
– супруги Т. из Петербурга. Оба доставлены в Гатчинскую больницу. 35-летний Алексей
Т., находившийся за рулем, с сочетанными травмами в тяжелом состоянии попал в
реанимацию. Его 35-летняя супруга Анастасия Т., находящаяся на 27 неделе беременности,
в удовлетворительном состоянии помещена на отделение гинекологии. У нее диагностирован
ушиб грудной клетки.
Авария произошла вне населенного пункта, в темное время
суток при отсутствии освещения. Водитель легкового автомобиля не справился с
управлением.