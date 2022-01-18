В аварию попала беременная женщина

В аварию попала беременная женщина

На псковской трассе легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадала беременная женщина.

Рубрики : Происшествия     18 Jan 2022

16-го января, около половины одиннадцатого вечера, в полицию поступило сообщение от очевидца. На шоссе Петербург – Псков, в Большеколпанском поселении Skoda Octavia выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем Skania. В результате ДТП пострадал водитель «Шкоды» и его пассажирка – супруги Т. из Петербурга. Оба доставлены в Гатчинскую больницу. 35-летний Алексей Т., находившийся за рулем, с сочетанными травмами в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Его 35-летняя супруга Анастасия Т., находящаяся на 27 неделе беременности, в удовлетворительном состоянии помещена на отделение гинекологии. У нее диагностирован ушиб грудной клетки.

Авария произошла вне населенного пункта, в темное время суток при отсутствии освещения. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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