Дарья Орлова из Гатчины – лауреат фестиваля «Открытое искусство»

Фестиваль проводился при поддержке Фонда президентских грантов,
Министерства культуры Новгородской области, автономной некоммерческой
организации «Продюсерский центр «Открытое искусство». Художественным
руководителем Образовательного фестиваля является Игорь Павлович Колб - заслуженный
артист России, премьер Мариинского театра, доцент кафедры режиссуры балета
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
- Это событие становится доброй традицией и настоящим праздником
искусства, где юные дарования могут показать свои таланты, встретиться с
ведущими профессионалами и повысить свое мастерство, получить незабываемые
эмоции и впечатления. Второй год фестиваль вызывает большой интерес,
приковывает всеобщее внимание зрителей и способствует развитию межкультурного
диалога, - рассказала заместитель председателя правительства Новгородской
области Е.М. Кирилова.
Лауреатом фестиваля в направлении «Изобразительное искусство» стала воспитанница
Дома творчества «Журавушка» Дарья Орлова (педагог Елена Николаевна Самусева).
В дни фестиваля для участников были организованы экскурсии по Великому
Новгороду, интересные, познавательные мастер-классы провели заслуженные и
народные артисты России, члены Союза художников.
Елена Самусева