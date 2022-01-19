Дарья Орлова из Гатчины – лауреат фестиваля «Открытое искусство»

Фестиваль проводился при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Новгородской области, автономной некоммерческой организации «Продюсерский центр «Открытое искусство». Художественным руководителем Образовательного фестиваля является Игорь Павлович Колб - заслуженный артист России, премьер Мариинского театра, доцент кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

- Это событие становится доброй традицией и настоящим праздником искусства, где юные дарования могут показать свои таланты, встретиться с ведущими профессионалами и повысить свое мастерство, получить незабываемые эмоции и впечатления. Второй год фестиваль вызывает большой интерес, приковывает всеобщее внимание зрителей и способствует развитию межкультурного диалога, - рассказала заместитель председателя правительства Новгородской области Е.М. Кирилова.

Лауреатом фестиваля в направлении «Изобразительное искусство» стала воспитанница Дома творчества «Журавушка» Дарья Орлова (педагог Елена Николаевна Самусева).

В дни фестиваля для участников были организованы экскурсии по Великому Новгороду, интересные, познавательные мастер-классы провели заслуженные и народные артисты России, члены Союза художников.

Елена Самусева