Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

Одним из условий
оформления компенсации в соответствии с действующим регламентом является
предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги
в Пенсионный фонд планируется исключить эту обязанность и полностью
автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и
документов, как это работает со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.
Такой формат удастся
реализовать благодаря информационным системам Пенсионного фонда и Российского
союза автостраховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному
взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят
автоматически передавать данные о полисе из информационной системы обязательного
автострахования в Единую информационную систему социального обеспечения
(ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидности, медицинских
показаниях для приобретения транспорта и законных представителях инвалида – уже
поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.
До того, как будет
введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его представителю
необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства
с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то
есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается за 5
рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду.
Напомним, что компенсация по
обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим
по медицинскими показаниям в соответствии с программой реабилитации или
абилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано
не больше трёх водителей, включая самого инвалида или его законного
представителя.
ОПФР по С-ПБ и
Ленинградской области