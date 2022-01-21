В Гатчине и районе – 44 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 44 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 24

- Большево – 1

- Кобралово – 1

- Высокоключевой – 1

- Войсковицы – 1

- Сиверский – 2

- Вырица – 1

- Малое Верево – 1

- Коммунар – 4

- Малые Колпаны – 2

- Новый Учхоз – 1

- Большое Верево – 1

- Орлино – 3

- Коммолово – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 13417 человек, 12120 – 90,3% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 21 января за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 107302 человек, 97973 поправились, скончались 3107 человек.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 21 января, в Ленинградской области вакцинировано 985067 человек. За сутки 19 января привилось 4899 жителей области. В регион поставлен 1414191 комплект вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.

Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo