В Гатчине и районе – 44 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 44 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 24
-
Большево – 1
-
Кобралово – 1
-
Высокоключевой – 1
-
Войсковицы – 1
-
Сиверский – 2
-
Вырица – 1
-
Малое Верево – 1
-
Коммунар – 4
- Малые
Колпаны – 2
-
Новый Учхоз – 1
-
Большое Верево – 1
-
Орлино – 3
-
Коммолово – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 13417 человек, 12120 – 90,3% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 21 января за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 107302 человек, 97973 поправились, скончались 3107
человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 21 января, в Ленинградской области вакцинировано 985067 человек. За сутки 19
января привилось 4899 жителей области. В регион поставлен 1414191 комплект вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс
вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после
завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация
граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения
лечения.
По всем вопросам,
связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей
линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo