«Делаю сам» в доме, где согревают сердца

В новогоднем фестивале приняли участие 139 ребят из 24 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района. Каждый творец вложил в работу частичку своей души. Такое многообразие художественных композиций, образов, рисунков, аппликаций позволяет рассмотреть, насколько по-разному дети смотрят на этот мир.

Награждение проходило в торжественной атмосфере. Для детей и родителей организовали праздничный концерт. Поздравить участников пришли заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по развитию социальной сферы Марк Кравчук, представитель Центра психолого-медико-педагогического социального сопровождения Наталья Желудова, а также депутаты Законодательного собрания Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.

Выставка проходила на базе Центра психолого-медико-педагогического социального сопровождения в Новом Свете. Все ребята, принимавшие участие в выставке, были отмечены грамотами и памятными наградами.

Целью таких выставочных мероприятий является социализация и активизация творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья и различной степенью инвалидности. Организатором мероприятия уже третий год является Районный центр детского творчества (РЦДТ). Зачастую это место и сами педагоги учреждения, и родители называют домом, где согревают сердца. На занятиях дети развиваются, достигают целей, думают, творят.

Директор Центра Оксана Пугачева, рассказала, что в учреждении представлено более 300 программ дополнительного образования. Помимо непосредственно Районного центра, занятия проходят в школах, детских садах, учреждениях культуры. Здесь обучается порядка восьми тысяч ребят со всего Гатчинского района, среди которых есть особенные дети, нуждающиеся в индивидуальном подходе. Для них реализуются специальные адаптированные программы, такие как «Социально-бытовая адаптация», «Малышкина школа», «Обслуживающий труд», «Калейдоскоп красок», «Эстрадный ансамбль», «Театральная студия», «Конструирование», «Первые шаги в информатику», «Художественная обработка древесины». Также в течение учебного года ребята регулярно принимают участие в муниципальных, областных и международных фестивалях творчества.

- Еще пять лет назад, когда Саша ходил в детский сад, не было ничего, - поделилась впечатлениями Ольга Федорова, мама одного из воспитанников Центра. - Сейчас появились новые программы для наших детей, и это очень приятно. Через систему «Навигатор» можно все найти, изучить и выбрать наиболее подходящий кружок. Все занятия проходят бесплатно. Наш ребенок чувствует себя здесь прекрасно.

В рамках мероприятия также прошли мастер-классы для детей и родителей, где можно было познакомиться с тем или иным направлением обучения.

Завершилось торжественное событие круглым столом, организованным специально для родителей и педагогов, на тему «Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», где присутствовали, в том числе и представители власти.

- Районный центр детского творчества - теплый дом, где детей любят, где всегда ждут, а самое главное, что мы получили обратную связь от родителей, - подчеркнул Марк Кравчук. - Все озвученные задачи постараемся решить. В ближайшее время в Центре появится автобус, который даст возможность вывозить детей на различные мероприятия, экскурсии.

- Главная цель для нас - социализация деток, - отметила Оксана Пугачева. – Для таких детей очень важно, чтобы о них услышали, чтобы на них обратили внимание, чтобы им было, куда пойти проводить свой досуг. И наши педагоги делают для этого все возможное.

Анна Молошникова