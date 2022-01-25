«Делаю сам» в доме, где согревают сердца

В новогоднем фестивале приняли участие 139 ребят из
24 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района. Каждый
творец вложил в работу частичку своей души. Такое многообразие художественных
композиций, образов, рисунков, аппликаций позволяет рассмотреть, насколько
по-разному дети смотрят на этот мир.
Награждение проходило в торжественной атмосфере. Для
детей и родителей организовали праздничный концерт. Поздравить участников
пришли заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по
развитию социальной сферы Марк Кравчук, представитель Центра
психолого-медико-педагогического социального сопровождения Наталья Желудова, а
также депутаты Законодательного собрания Татьяна Бездетко и Сергей Коняев.
Выставка проходила на базе Центра
психолого-медико-педагогического социального сопровождения в Новом Свете. Все
ребята, принимавшие участие в выставке, были отмечены грамотами и памятными
наградами.
Целью таких выставочных мероприятий является
социализация и активизация творческого потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья и различной степенью инвалидности. Организатором
мероприятия уже третий год является Районный центр детского творчества (РЦДТ).
Зачастую это место и сами педагоги учреждения, и родители называют домом, где
согревают сердца. На занятиях дети развиваются, достигают целей, думают,
творят.
Директор Центра Оксана Пугачева, рассказала, что в
учреждении представлено более 300 программ дополнительного образования. Помимо
непосредственно Районного центра, занятия проходят в школах, детских садах,
учреждениях культуры. Здесь обучается порядка восьми тысяч ребят со всего
Гатчинского района, среди которых есть особенные дети, нуждающиеся в
индивидуальном подходе. Для них реализуются специальные адаптированные программы,
такие как «Социально-бытовая адаптация», «Малышкина школа», «Обслуживающий
труд», «Калейдоскоп красок», «Эстрадный ансамбль», «Театральная студия»,
«Конструирование», «Первые шаги в информатику», «Художественная обработка
древесины». Также в течение учебного года ребята регулярно принимают участие в
муниципальных, областных и международных фестивалях творчества.
- Еще пять лет назад, когда Саша ходил в детский
сад, не было ничего, - поделилась впечатлениями Ольга Федорова, мама одного из
воспитанников Центра. - Сейчас появились новые программы для наших детей, и это
очень приятно. Через систему «Навигатор» можно все найти, изучить и выбрать
наиболее подходящий кружок. Все занятия проходят бесплатно. Наш ребенок
чувствует себя здесь прекрасно.
В рамках мероприятия также прошли мастер-классы для
детей и родителей, где можно было познакомиться с тем или иным направлением
обучения.
Завершилось торжественное событие круглым столом,
организованным специально для родителей и педагогов, на тему «Дополнительное образование
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», где
присутствовали, в том числе и представители власти.
- Районный центр детского творчества - теплый дом,
где детей любят, где всегда ждут, а самое главное, что мы получили обратную
связь от родителей, - подчеркнул Марк Кравчук. - Все озвученные задачи
постараемся решить. В ближайшее время в Центре появится автобус, который даст
возможность вывозить детей на различные мероприятия, экскурсии.
- Главная цель для нас - социализация деток, -
отметила Оксана Пугачева. – Для таких детей очень важно, чтобы о них услышали,
чтобы на них обратили внимание, чтобы им было, куда пойти проводить свой досуг.
И наши педагоги делают для этого все возможное.
Анна Молошникова