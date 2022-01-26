«Чистый памятник» - в память о наших защитниках

«Чистый памятник» - в память о наших защитниках

Школьники поселка Сиверский Гатчинского района приняли участие в патриотической акции «Чистый памятник».

Рубрики : Общество     26 Jan 2022

Учащиеся образовательных учреждений Сиверского поселения ежегодно принимают активное участие в расчистке от снега памятников воинам, погибших в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция «Чистый памятник» - это дань мужеству и стойкости поколениям, прошедшим войну. Посильное благоустройство памятников руками детей - важный поступок в память о прошлом, без которого нет будущего.

21 января, после уроков, ребята из старших классов Сиверской гимназии вычистили часть прилегающей территории к братскому захоронению воинов Великой Отечественной войны, расположенному рядом с кино-культурным центром «Юбилейный». Час работы принес хороший результат. Частично раскиданы снежные кучи, а к памятнику теперь ведет аккуратная дорожка.

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