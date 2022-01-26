«Чистый памятник» - в память о наших защитниках

Учащиеся
образовательных учреждений Сиверского поселения ежегодно принимают активное
участие в расчистке от снега памятников воинам, погибших в Великой
Отечественной войне. Патриотическая акция «Чистый памятник» - это дань мужеству
и стойкости поколениям, прошедшим войну. Посильное благоустройство памятников
руками детей - важный поступок в память о прошлом, без которого нет будущего.
21
января, после уроков, ребята из старших классов Сиверской гимназии вычистили
часть прилегающей территории к братскому захоронению воинов Великой
Отечественной войны, расположенному рядом с кино-культурным центром
«Юбилейный». Час работы принес хороший результат. Частично раскиданы снежные
кучи, а к памятнику теперь ведет аккуратная дорожка.