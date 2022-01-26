Уникальный музей «Битва за Ленинград» имени З.Г. Колобанова

В музее представлена военная техника, участвовавшая в ожесточенных боях за Ленинград, в том числе и танк, принимавший участие в легендарном бое роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова. В августе 1941 года на ближних подступах к Ленинграду был проведен бой, не имеющий аналогов в военной истории. Рота, состоящая из пяти танков, уничтожила 43 танка противника, а со своим экипажем Зиновий Колобанов подбил 22 фашистских танка.

Технику для экспозиции собирали около 20 лет, и лишь год назад выставка открылась. Здесь представлены действительно редкие экспонаты ― например, первый советский серийный танк, «танк-признак», довоенный Т-34, лёгкий танк «саранча», армянский танк и другие. Есть здесь и полевая кухня, и легендарная «Катюша», и военные автомобили.

Осмотрел губернатор и мастерские, где восстанавливается техника. Сейчас там работают над реставрацией самолётов. Как отметили сотрудники музея, на восстановление экспонатов уходит от трёх до пяти лет, реставраторами используются оригинальные детали.

«У каждого танка здесь своя судьба, каждый танк был найден поисковиками на территории Ленинградской области, и за каждым танком есть история экипажа, где и как танк воевал и потерпел поражение. Проходя мимо каждого экспоната, а большинство из них на ходу, ощущаешь эту историю. Историю страшной и великой битвы за Ленинград. Мы обсуждаем возможность сотрудничества государственных музеев и частных экспозиций при создании единого мемориального комплекса, посвящённого Ленинградской битве», ― резюмировал глава региона.