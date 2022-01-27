Что на сегодняшний день известно об "омикроне" и борьбе с ним

Чем
отличается "омикрон" от предыдущих штаммов?
Инкубационный период у
"омикрона" короче, чем при заражении "дельтой": от 2 до 5
дней по сравнению с 6-8 днями. Причем человек, заболевший этим вариантом
коронавируса, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
Поэтому "омикрон" передается в 7 раз быстрее по сравнению с
"дельтой".
Есть
ли возможность избежать заражения?
"Омикрон" не
только более заразен, он обладает свойством обходить антительную защиту у
переболевших и вакцинированных. Поэтому заражаются сегодня и те, кто не делал
прививки, и те, кто вакцинировался и даже ревакцинировался. "Вероятность
заразиться "омикрон"-штаммом у уже перенесших инфекцию составляет
примерно 15-20%, тогда как при циркуляции предшествующих вариантов риск
повторного заражения был менее 1-2%", - сообщила замдиректора по
клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья
Пшеничная. По данным зарубежных исследований, вакцинация даже с применением
бустера также не дает 100-процентной защиты от заражения.
Поэтому на первый план
сейчас выходят неспецифические ("барьерные") методы защиты. Известный
биолог Анча Баранова считает, что лучшая стратегия сейчас - постараться
изолироваться. "Понятно, что это не всегда возможно - люди вышли на работу
и учебу, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно,
нужно избегать контактов", - отметила ученый.
Замдиректора МНИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна
Руженцова напоминает, что ставшие привычными барьерные методы защитят и от
"омикрона". "Это, конечно, соблюдение социальной дистанции,
избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих
средств, гигиенические процедуры", - сказала эксперт.
Вероятность
заразиться "омикроном" у переболевших - 15-20%
"Кроме того, после
контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот,
если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с
человеком, уже имеющим симптомы инфекции", - советует Татьяна Руженцова. А
глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев обращает
внимание: заболевание у многих сейчас начинается с конъюнктивита - значит,
очень вероятно, что "омикрон" активно внедряется в организм через
слизистую глаз.
Что
делать, если человек чувствует, что заболел ОРВИ? Как понять,
"омикрон" это или другая респираторная инфекция?
"В большинстве
случаев заражение "омикроном" клинически выглядит как банальное ОРВИ,
- говорит известный доктор и телеведущий Александр Мясников. - Поэтому, если у
вас симптомы обычной простуды, лечимся дома обычными средствами. Что касается
насморка, боли и першения в горле, есть немало проверенных временем препаратов,
да и народные средства никто не отменял - постельный режим, обильное теплое
питье, бульоны и другая легкая пища".
Но поскольку
"омикрон" это все же не банальная простуда, расслабляться не стоит,
и, если состояние ухудшается, нужно немедленно обращаться к врачу.
Когда
требуется незамедлительная помощь медиков:
- беспокоит одышка, даже
при небольшой нагрузке или в покое;
- температура держится
выше 38 градусов, ее не удается сбить;
- возникает
заторможенность, сонливость, спутанность мыслей;
- есть симптомы
обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое
мочеиспускание;
- сатурация постоянно
ниже 94%.
"Что точно не нужно
принимать в порядке самолечения при легком и среднетяжелом течении COVID-19,
так это антибиотики - на вирус они не действуют, а привыкание и в дальнейшем
нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно
быстро. Также нельзя самостоятельно принимать стероидные гормоны и препараты,
разжижающие кровь. Эти лекарства может назначать только врач - строго
индивидуально, по достаточно ограниченным показаниям!" - предупредил
Мясников.
Дополнительный совет по
лечению воспаленной носоглотки дал главный оториноларинголог Москвы Андрей
Крюков. "Для снятия воспаления в горле хорошо использовать антисептические
растворы - регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения
болевых ощущений можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но не чаще
двух-трех раз в день - это важно. Спреи с солевым раствором, сосудосуживающие
капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться
больше семи дней", - сообщил доктор Крюков.
Если
"омикроном" заражаются и привитые, зачем рекомендуют
ревакцинироваться?
"Да, прививка не
предотвращает возможность заражения. Однако вакцинация в большинстве случаев
защищает от тяжелого течения болезни. Это относится и к "омикрону", и
к другим более опасным штаммам коронавируса", - говорит доктор Мясников.
Ирина Невинная
«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/26/chto-na-segodniashnij-den-izvestno-ob-omikrone-i-borbe-s-nim.html
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