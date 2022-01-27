Что на сегодняшний день известно об "омикроне" и борьбе с ним

Чем отличается "омикрон" от предыдущих штаммов?

Инкубационный период у "омикрона" короче, чем при заражении "дельтой": от 2 до 5 дней по сравнению с 6-8 днями. Причем человек, заболевший этим вариантом коронавируса, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Поэтому "омикрон" передается в 7 раз быстрее по сравнению с "дельтой".

Есть ли возможность избежать заражения?

"Омикрон" не только более заразен, он обладает свойством обходить антительную защиту у переболевших и вакцинированных. Поэтому заражаются сегодня и те, кто не делал прививки, и те, кто вакцинировался и даже ревакцинировался. "Вероятность заразиться "омикрон"-штаммом у уже перенесших инфекцию составляет примерно 15-20%, тогда как при циркуляции предшествующих вариантов риск повторного заражения был менее 1-2%", - сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По данным зарубежных исследований, вакцинация даже с применением бустера также не дает 100-процентной защиты от заражения.

Поэтому на первый план сейчас выходят неспецифические ("барьерные") методы защиты. Известный биолог Анча Баранова считает, что лучшая стратегия сейчас - постараться изолироваться. "Понятно, что это не всегда возможно - люди вышли на работу и учебу, они вынуждены ездить общественным транспортом. Но там, где возможно, нужно избегать контактов", - отметила ученый.

Замдиректора МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова напоминает, что ставшие привычными барьерные методы защитят и от "омикрона". "Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры", - сказала эксперт.

Вероятность заразиться "омикроном" у переболевших - 15-20%

"Кроме того, после контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции", - советует Татьяна Руженцова. А глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев обращает внимание: заболевание у многих сейчас начинается с конъюнктивита - значит, очень вероятно, что "омикрон" активно внедряется в организм через слизистую глаз.

Что делать, если человек чувствует, что заболел ОРВИ? Как понять, "омикрон" это или другая респираторная инфекция?

"В большинстве случаев заражение "омикроном" клинически выглядит как банальное ОРВИ, - говорит известный доктор и телеведущий Александр Мясников. - Поэтому, если у вас симптомы обычной простуды, лечимся дома обычными средствами. Что касается насморка, боли и першения в горле, есть немало проверенных временем препаратов, да и народные средства никто не отменял - постельный режим, обильное теплое питье, бульоны и другая легкая пища".

Но поскольку "омикрон" это все же не банальная простуда, расслабляться не стоит, и, если состояние ухудшается, нужно немедленно обращаться к врачу.

Когда требуется незамедлительная помощь медиков:

- беспокоит одышка, даже при небольшой нагрузке или в покое;

- температура держится выше 38 градусов, ее не удается сбить;

- возникает заторможенность, сонливость, спутанность мыслей;

- есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание;

- сатурация постоянно ниже 94%.

"Что точно не нужно принимать в порядке самолечения при легком и среднетяжелом течении COVID-19, так это антибиотики - на вирус они не действуют, а привыкание и в дальнейшем нечувствительность к этому виду лечения или побочные явления заработать можно быстро. Также нельзя самостоятельно принимать стероидные гормоны и препараты, разжижающие кровь. Эти лекарства может назначать только врач - строго индивидуально, по достаточно ограниченным показаниям!" - предупредил Мясников.

Дополнительный совет по лечению воспаленной носоглотки дал главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков. "Для снятия воспаления в горле хорошо использовать антисептические растворы - регулярно, по четыре-пять раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых ощущений можно применять таблетки или спреи с анестетиком, но не чаще двух-трех раз в день - это важно. Спреи с солевым раствором, сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. При этом каплями не стоит пользоваться больше семи дней", - сообщил доктор Крюков.

Если "омикроном" заражаются и привитые, зачем рекомендуют ревакцинироваться?

"Да, прививка не предотвращает возможность заражения. Однако вакцинация в большинстве случаев защищает от тяжелого течения болезни. Это относится и к "омикрону", и к другим более опасным штаммам коронавируса", - говорит доктор Мясников.

Ирина Невинная

«Российская газета» https://rg.ru/2022/01/26/chto-na-segodniashnij-den-izvestno-ob-omikrone-i-borbe-s-nim.html





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