Александр Дрозденко присоединился к Команде заботы

«Помогать другим — это здорово! А помогать целой командой — вдвойне приятно. Я рад, что официально вошёл в «Команду заботы», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что инициатива акции «Команда заботы» также принадлежит главе региона. Старт ей был дан в начале января. Волонтёры и активисты в разных районах области ежедневно приходят на помощь ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в частном секторе и в многоквартирных домах — убирают снег, помогают с благоустройством, уборкой мусора.

«Эта акция ― не разовая, она пройдет в течение года, ― также подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Акция «Команда забота» ― стала частью целого плана добрых дел, намеченных в рамках начавшегося в Ленинградской области Года Команды 47. К ним могут присоединиться все неравнодушные ленинградцы.