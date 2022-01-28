Александр Дрозденко присоединился к Команде заботы

«Помогать другим — это здорово! А помогать целой командой
— вдвойне приятно. Я рад, что официально вошёл в «Команду заботы», — отметил
Александр Дрозденко.
Напомним, что инициатива акции «Команда заботы»
также принадлежит главе региона. Старт ей был дан в начале января. Волонтёры и
активисты в разных районах области ежедневно приходят на помощь ветеранам,
блокадникам, труженикам тыла, проживающим в частном секторе и в многоквартирных
домах — убирают снег, помогают с благоустройством, уборкой мусора.
«Эта акция ― не разовая, она пройдет в течение года, ―
также подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Акция «Команда забота» ― стала частью целого плана
добрых дел, намеченных в рамках начавшегося в Ленинградской области Года
Команды 47. К ним могут присоединиться все неравнодушные ленинградцы.