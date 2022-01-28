Александр Дрозденко присоединился к Команде заботы

Александр Дрозденко присоединился к Команде заботы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к акции «Команда заботы»: в деревне Новосиверской глава региона убрал снег у дома ветерана-блокадника и «серебряного волонтёра» Валерия Исакова.

Рубрики : Команда47     28 Jan 2022

«Помогать другим — это здорово! А помогать целой командой — вдвойне приятно. Я рад, что официально вошёл в «Команду заботы», — отметил Александр Дрозденко. 

Напомним, что инициатива акции  «Команда заботы» также принадлежит главе региона. Старт ей был дан в начале января. Волонтёры и активисты в разных районах области ежедневно приходят на помощь ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в частном секторе и в многоквартирных домах — убирают снег, помогают с благоустройством, уборкой мусора. 

«Эта акция ― не разовая, она пройдет в течение года, ― также подчеркнул  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Акция «Команда забота» ― стала частью целого плана добрых дел, намеченных в рамках начавшегося в Ленинградской области Года Команды 47. К ним могут  присоединиться все неравнодушные ленинградцы.

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