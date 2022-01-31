В Ленобласти готовятся значительно усилить ковид-ограничения для детей и подростков

В Ленинградской области в
связи с ростом заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса готовятся усилить
ковид-ограничение. Как стало известно Online47, изменения коснутся
несовершеннолетних. Причина – всё больше детей и подростков заражаются
COVID-19.
В «антиковидное»
постановление могут внести следующие изменения:
– Несовершеннолетие
временно не смогут посещать плавательные бассейны, фитнес-центры и клубы, иные
организации физической культуры и спорта.
Исключение: посещение
спортивных организаций спортсменами профессиональных клубов, организованными
группами детей, классов и групп одной образовательной организации;
– Дети и подростки до 18
лет временно не смогут посещать музеи, театры, объекты развлечения и досуга,
ночные клубы и дискотеки, а также спортивные, физкультурные, зрелищные,
торжественные и другие мероприятия в качестве зрителей.
Исключение:
организованные группы детей, которые учатся в одном классе/группе школьной или
дошкольной образовательной организации;
– Для детей и подростков
временно ограничивается работа спортивных, физкультурных организаций,
тренировочных баз, в том числе расположенных в домах культуры, бассейнах и
ФОКах. В раздевалках может находится не более одного человека на 4 квадратных
метра;
– Диспансерное наблюдение
взрослого и детского населения будет проводиться только с применением
телемедицинских технологий. Профилактические осмотры несовершеннолетних
разрешаются в следующих случаях:
·
Дети первого года жизни
·
Оформление детей в образовательные
учреждения
·
Оформление детей в организации отдыха и
оздоровления
Изменения в
антикоронавирусное постановление планируется внести в ближайшие дни – в начале
февраля. Данные меры помогут снизить риск распространения COVID-19, а особенно
нового омикрон-штамма, среди несовершеннолетних.
Фото Online47