В Ленобласти готовятся значительно усилить ковид-ограничения для детей и подростков

В Ленинградской области в связи с ростом заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса готовятся усилить ковид-ограничение. Как стало известно Online47, изменения коснутся несовершеннолетних. Причина – всё больше детей и подростков заражаются COVID-19.

В «антиковидное» постановление могут внести следующие изменения:

– Несовершеннолетие временно не смогут посещать плавательные бассейны, фитнес-центры и клубы, иные организации физической культуры и спорта.

Исключение: посещение спортивных организаций спортсменами профессиональных клубов, организованными группами детей, классов и групп одной образовательной организации;

– Дети и подростки до 18 лет временно не смогут посещать музеи, театры, объекты развлечения и досуга, ночные клубы и дискотеки, а также спортивные, физкультурные, зрелищные, торжественные и другие мероприятия в качестве зрителей.

Исключение: организованные группы детей, которые учатся в одном классе/группе школьной или дошкольной образовательной организации;

– Для детей и подростков временно ограничивается работа спортивных, физкультурных организаций, тренировочных баз, в том числе расположенных в домах культуры, бассейнах и ФОКах. В раздевалках может находится не более одного человека на 4 квадратных метра;

– Диспансерное наблюдение взрослого и детского населения будет проводиться только с применением телемедицинских технологий. Профилактические осмотры несовершеннолетних разрешаются в следующих случаях:

· Дети первого года жизни

· Оформление детей в образовательные учреждения

· Оформление детей в организации отдыха и оздоровления

Изменения в антикоронавирусное постановление планируется внести в ближайшие дни – в начале февраля. Данные меры помогут снизить риск распространения COVID-19, а особенно нового омикрон-штамма, среди несовершеннолетних.



