Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

"Вирус постоянно меняется, это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", — рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что "омикрон" преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.





Фото pixabay.com