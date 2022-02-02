Коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

Коронавирус перестал
проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных
путей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Вирус постоянно меняется,
это его свойство <...>. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует
его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого
правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который
обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань", —
рассказала она.
Собеседница агентства
уточнила, что "омикрон" преимущественно задерживается в верхних
дыхательных путях, вызывая трахеит, а также бронхит у детей.
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