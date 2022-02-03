Гатчина растёт!

В администрации Гатчинского района прошли слушания: застройщик - строительная компания «Русь» обратилась за разрешением увеличить максимальную высоту жилой застройки проектируемого жилого комплекса в микрорайоне Въезд. Он будет построен вдоль Красносельского шоссе, рядом с Перинатальным центром и Орловой Рощей, за торговым центром «О`Кей».

Земельные участки находятся в аренде у СК «Русь» согласно договору, заключенному с администрацией Гатчинского района на основании распоряжения правительства Ленобласти в рамках областного закона о поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Ленобласти.

В прошлом году инвестор – строительная компания «Русь» завершила строительство известного долгостроя: дома № 26/5 на улице Киргетова в Гатчине. За завершение проблемного объекта донор получил возможность арендовать без проведения торгов два расположенных рядом земельных участка для строительства многоэтажного жилого комплекса. Но в соответствии с правилами землепользования и застройки города Гатчины рассматриваемые участки относятся к территориальной зоне с ограничениями для застройки МКД, так как они примыкают к объектам культурного наследия. В данном случае это – парк Орлова Роща. На сегодняшний день существуют ограничения по количеству этажей и допустимой высоте жилой застройки.

Чтобы получить «добро» на строительство более высоких домов, представитель застройщика предъявил копию письма, в котором комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти дал разъяснение и согласовал размещение в данной зоне объектов капитального строительства высотой не более 30 метров. Что удовлетворило застройщика.

Далее этот вопрос был вынесен на слушания. Представитель застройщика пояснил, что Гатчина имеет ограниченный запас территорий, на которых можно осуществлять многоэтажную застройку, при этом есть спрос на жилье. Из-за большого количества подземных коммуникаций городского значения (канализационные коллекторы, линии связи) на выделенных участках возможен только низкий процент застройки: для большего участка – 19%, для меньшего – 17%. Есть ограничения относительно соседних территорий лечебных учреждений. Таким образом, строительство 3-этажных домов здесь экономически невыгодно.

- Строительство жилого 8-этажного комплекса будет экономически целесообразно и позволит эффективно использовать площади земельных участков для обеспечения комфортного проживания. Внутри микрорайона будет организована собственная рекреационная зона, которая композиционно и функционально связана с парком Орлова Роща. Предусмотрены площадки для отдыха, игр и спорта. Мы хотим, чтобы у гатчинцев была возможность организовать «двор без машин». Эта концепция предполагает размещение парковочных мест для жителей вдоль границ участка со стороны, противоположной входам в здание. Конечно, если потом люди организуются и решат, что они хотят ставить машины во дворе – это их право, - сказал представитель застройщика.

На эскизах участникам слушаний был представлен жилой комплекс из шести отдельно стоящих 8-этажных кирпичных монолитных строений, выдержанных в классическом стиле и расположенных под углом к оси Красносельского шоссе. Комплекс органично вписывается в общий архитектурный облик города.

Сейчас идет проектирование. Строительство жилого комплекса планируют вести в три этапа по два дома. Начнут с большего участка. Если в апреле-мае все необходимые юридические процедуры будут пройдены, строители возьмутся за котлован. Старт продаж квартир планируют организовать к лету.

Татьяна Можаева