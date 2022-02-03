Кобринское поселение: приоритеты определены

- На территории нашего поселения расположены 16 населенных пунктов, численность постоянно зарегистрированного населения в которых по данным на 1 октября 2021 года составляет 5778 человек. Но в летний период эта цифра возрастает в 3-4 раза.

Бюджет

Доходная часть бюджета Кобринского сельского поселения на 2021 год с учетом безвозмездных поступлений была запланирована в сумме 99,7 млн руб. Фактически поступило 101,4 млн руб., что составляет 102 % к уточненному годовому плану.

Бюджет поселения остается дотационным: на собственные доходы приходится 20,4 млн руб., безвозмездные поступления - 81 млн руб. В частности, дотация из бюджета Ленинградской области составила 23,2 млн рублей, субсидии и субвенции - 56,6 млн руб., из бюджета Гатчинского муниципального района поступил 1 млн руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 106,2 млн руб., 98 % к уточненному годовому плану. Основные расходы приходятся на сферу ЖКХ – 63 % (66,8 млн руб.), культуру – 13 % (13,4 млн руб.), общегосударственные вопросы – 12 % (13,3 млн руб.) и национальную экономику – 9 % (9,2 млн руб.).

Жилищная политика

На территории Кобринского поселения находится 57 многоквартирных жилых домов. 85% жилого фонда приватизировано, и лишь 15% находится в муниципальной собственности.

В 2020 году был полностью расселен аварийный жилищный фонд, который числился на территории Кобринского поселения, а в 2021 году выполнены работы по демонтажу аварийных домов по адресам: п. Суйда, ул. Парковая, д.5, д.7; п. Карташевская, ул. Советская, д. 30; п. Высокоключевой, Лесной проспект, д. 26.

В реестре многоквартирных домов Кобринского сельского поселения числится 9 домов, признанных аварийными 1 декабря 2020 года:

- п. Высокоключевой, ул. Торговая, д.2, д. 6

- п. Суйда, ул. Центральная, д. 3,

- п. Кобринское, ул. Советских воинов, д. 7, д. 11,

- п. Карташевская, ул. Советская, д. 25,

- п. Карташевская, ул. Клубная, д. 5,

- ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 15,

- п. Суйда, ул. Парковая, д. 2 (находится под защитой государства).

В настоящий момент в целях организации работ по расселению ведется заблаговременный сбор информации о правообладателях помещений, работа с выморочным имуществом.

Благоустройство

Одним из основных направлений работы администрации является благоустройство населенных пунктов. Расходы по статье благоустройство в 2021 г. составили 16,7 млн рублей

Обслуживанием уличного освещения на территории Кобринского поселения занимаются два электрика, Сиверский участок АО «ЛОЭСК» (пос. Кобринское). В 2021 году на организацию уличного освещения было израсходовано 9,1 млн руб., в том числе на оплату электроэнергии – 7 млн руб., на содержание уличного освещения – 1,1 млн руб., на приобретение электрооборудования – 922 тыс. руб.

В январе 2021 года были проведены работы по освещению дороги через кладбище в дер. Кобрино. В летний период проведена работа по освещению жилого массива в п. Высокоключевой (приусадебный фонд у ж/д, около 1 км дорог).

На территории поселения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» были отремонтированы дороги на общую сумму 2,9 млн руб. (в том числе средства областного бюджета – 2,7 млн руб., средства бюджета поселения – 298 тыс. руб.) и протяженностью 0,549 км:

- участок Среднего проспекта в пос. Прибытково (от ул. Некрасова до ул. Парковой);

- Покровский переулок в пос. Прибытково (участок от ул. Пионеров до поворота к Прибытковской библиотеке).

В рамках областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления…» выполнено обустройство пешеходного тротуара в пос. Кобринское (от д. 9 по ул. Центральной до ул. Лесной). Стоимость работ составила 1,3 млн руб.

В рамках областного закона № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов…» приобретен щебень для дорог п. Высокоключевой (734,2 тыс. руб.), а также выполнено ограждение детских игровых площадок в парке Конституции и Березовой роще пос. Высокоключевой (200 тыс. руб.).

Благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Ленинградской области на развитие территорий из областного бюджета привлечено 1,3 млн рублей. Средства депутатских фондов (с софинансированием из бюджета поселения в сумме 68,6 тыс. руб.) были направлены на:

- ремонт дворовой территории: п. Высокоключевой, ул. Олейниковой, д.35, 36 (526,4 тыс. руб.),

- оборудование детской площадки: п. Высокоключевой, Сосновый парк, 2а (210,5 тыс. руб.),

- установка элементов детской площадки: п. Кобринское, ул. Мира (263,2 тыс. руб.),

- установка элементов детской площадки: п. Карташевская, ул. Пионерская (263,3 тыс. руб.)

- установка оборудования детской площадки: с. Воскресенское, у памятника Арине Родионовне (105,2 тыс. руб.).

В рамках реализации программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» были ликвидированы многолетние несанкционированные свалки в д. Пижма, с. Воскресенское, д. Мельница и д. Кобрино. Объем ликвидированных свалок составил 1015 куб. м на сумму 803 тыс. руб.

В населенных пунктах поселения были выполнены работы по обустройству 10 контейнерных площадок в соответствии с требованиями действующего законодательства на общую сумму 2,5 млн руб.

Газификация

Продолжается газификация населенных пунктов Кобринского поселения.

Построены распределительные газопроводы:

- в п. Кобринское по ул. Приречной, д.1, 2, 3, 5, 7, ул. Центральной, д.1, 2, 3а,3 б, 3в,

- в д. Кобрино по ул. Пушкина, ул. Парковой,

- в п. Высокоключевой, включая ул. Березовую в п. Суйда.

Выполнены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:

- распределительный газопровод по д. Новокузнецово,

- распределительный газопровод по д. Погост.

Выполняются проектно-изыскательские работы (окончание в 2022 г.):

- распределительный газопровод по д. Меньково. Строительно-монтажные работы -2022-2023 гг.

- распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам п. Прибытково и д. Покровка. Ориентировочная дата прохождения государственной экспертизы - первая половина 2022 года.

Строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод межпоселковый ГРС «п. Суйда - д. Погост - д. Новокузнецово - п. Высокоключевой Ленинградской области», включенному в программу развития газоснаб-жения и газификации Ленинградской области в период 2016-2020 года, остановлены. Застройщиком является ООО «Газпром межрегионгаз». Заказчик объекта – ООО «Газпроминвестгазификация». Ориентировочные сроки возобновления строительства - 2022-2023 гг. Только после этого природный газ получат жители п. Высокоключевой, и после выполнения строительно-монтажных работ - жители д. Погост и д. Новокузнецово.

После реализации утвержденной программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в 2025 г. будет спланирована работа по строительству межпоселковых газопроводов до д. Мельница и д. Пижма.

Социальная поддержка

На территории Кобринского сельского поселения проживают 75 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, а также 230 ветеранов труда и 20 ветеранов боевых действий.

При администрации поселения активно работает Совет ветеранов, который возглавляет Елена Валентиновна Урусова. Его актив поздравляет ветеранов, участвует в различных конкурсах и программах. Благодаря Е.В. Урусовой в 2021 году была образована группа для занятий скандинавской ходьбой, в которой активно принимают участие жители поселения.

Особое внимание администрация уделяет семьям, нуждающимся в поддержке. В поселении проживают 62 многодетные семьи, 11 семей с опекаемыми детьми, 12 детей-инвалидов. В 2021 году администрацией бы-ло вручено 220 новогодних подарков детям из многодетных и малоимущих семей.

Все пенсионеры, проживающие на территории поселения, ветераны и инвалиды имеют право на помывку в банях п. Высокоключевой и п. Кобринское за половину стоимости. За 2021 год этой льготой воспользовались 264 человека.

Планируемые работы на 2022 г.

В течение 2021 года администрация Кобринского поселения участвовала в конкурсных отборах, проводимых комитетами Ленинградской области. Некоторые заявки были одобрены и включены в планы работ на 2022-2023 годы:

1. Формирование комфортной городской среды:

- благоустройство общественной территории «Парк Приречный» в п. Кобринское, на берегу речки Кобринка.

- благоустройство дворовой территории в пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 12А и д.12Б, срок реализации проекта – 2023 г.

2. Благоустройство сельских территорий:

- благоустройство сквера на ул. Центральной в п. Кобринское,

- устройство пяти контейнерных площадок и закупка 16 контейнеров для сбора ТКО,

- ремонт дороги по ул. Новой к массиву Кобрино,

- строительство распределительных газопроводов по д. Новокузнецово и д. Погост.

3. Субсидии по областному закону № 147-оз:

- подсыпка щебнем ул. Генерала Федорова (часть улицы) в д. Мельница,

- ремонт трубопереездов в

п. Высокоключевой,

- обустройство уличного освещения по 2 линии в д. Кобрино,

- обустройство спортивной площадки по ул. Пионерской в п. Карташевская.

4. Субсидии по областному закону № 3-оз:

- устройство баскетбольной площадки в п. Кобринское.

5. За счет средств депутатов Законодательного собрания:

- ремонт придомовой территории в п. Суйда по ул. Центральной, д. 8а и 16,

- установка элементов на детскую площадку в д. Меньково.

6. Ремонт придомовой территории у дома 92 в д. Меньково.

7. Выполнение работ по пуску природного газа в с. Воскресенское.