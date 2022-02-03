Область дезинфицирует электрички и автобусы

«Комитет Ленинградской области по транспорту в период распространения коронавирусной инфекции уделяет особое внимание санитарной обработке подвижного состава автобусных парков и вагонов электричек пригородного сообщения», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Пассажиров электричек информируют о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Тем, кто нарушает требование, представители комитета Ленинградской области по транспорту выписывают административные протоколы, по которым суд может назначить штраф вплоть до 30 тысяч рублей.

За январь 2022 года сотрудники комитета Ленинградской области по транспорту провели более 200 профилактических бесед о необходимости использования пассажирами средств индивидуальной защиты. В рамках еженедельных проверок электричек составляется от 20 до 30 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Область также ведет контроль за вакцинацией работников транспорта. Нарушители — уже отвечают в суде. 2 февраля решениями Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга ООО «Вест-Сервис» и ООО «ЛАЭС Авто» привлечены к административной ответственности за отсутствие вакцинации у водителей автобусов с назначением штрафов 50 тыс. руб. каждому предприятию.