Ограничение медпомощи: актуальные ответы

При возникновении вопросов:

1. УХУДШЕНИЕ состояния при хронических заболеваниях – обратитесь по телефонному номеру 122 или в регистратуру своего амбулаторно-поликлинического подразделения (вызов врача на дом).

2. Выписка ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ - обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.

3. При возникновении вопросов по имеющемуся листку нетрудоспособности – обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов или по номеру 122. ОТКРЫТЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ лист будет ПРОДЛЕВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ДО получения первого ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата ПЦР-теста.

4. По вопросам медико-социальной экспертизы поясняем, что ранее присвоенная группа инвалидности продлевается на 6 месяцев «автоматически». В случае необходимости усиления группы инвалидности или необходимости коррекции индивидуального плана реабилитации (абилитации) инвалида обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.

5. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции производится по предварительной записи.

6. При необходимости получения КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА – обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 12 часов.

7. По вопросам результатов исследования биоматериала на COVID-19 - обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения или по номеру 122.