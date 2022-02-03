Ограничение медпомощи: актуальные ответы

Ограничение медпомощи: актуальные ответы

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 28.01.2022 №52 «О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области…» плановая медицинская помощь ограничена.

Рубрики : COVID-19     03 Feb 2022

При возникновении вопросов:

1. УХУДШЕНИЕ состояния при хронических заболеваниях – обратитесь по телефонному номеру 122 или в регистратуру своего амбулаторно-поликлинического подразделения (вызов врача на дом).

2. Выписка ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ - обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.

3. При возникновении вопросов по имеющемуся листку нетрудоспособности – обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов или по номеру 122. ОТКРЫТЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ лист будет ПРОДЛЕВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ДО получения первого ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата ПЦР-теста.

4. По вопросам медико-социальной экспертизы поясняем, что ранее присвоенная группа инвалидности продлевается на 6 месяцев «автоматически». В случае необходимости усиления группы инвалидности или необходимости коррекции индивидуального плана реабилитации (абилитации) инвалида обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.

5. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции производится по предварительной записи.

6. При необходимости получения КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА – обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 12 часов.

7. По вопросам результатов исследования биоматериала на COVID-19 - обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения или по номеру 122.

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