Ограничение медпомощи: актуальные ответы

При возникновении
вопросов:
1. УХУДШЕНИЕ состояния
при хронических заболеваниях – обратитесь по телефонному номеру 122 или в
регистратуру своего амбулаторно-поликлинического подразделения (вызов врача на
дом).
2. Выписка ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ
- обратитесь по телефонному номеру регистратуры своего
амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.
3. При возникновении
вопросов по имеющемуся листку нетрудоспособности – обратитесь по телефонному
номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14
часов или по номеру 122. ОТКРЫТЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ лист будет ПРОДЛЕВАТЬСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ ДО получения первого ОТРИЦАТЕЛЬНОГО результата ПЦР-теста.
4. По вопросам
медико-социальной экспертизы поясняем, что ранее присвоенная группа
инвалидности продлевается на 6 месяцев «автоматически». В случае необходимости
усиления группы инвалидности или необходимости коррекции индивидуального плана
реабилитации (абилитации) инвалида обратитесь по телефонному номеру
регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 14 часов.
5. Вакцинация против
новой коронавирусной инфекции производится по предварительной записи.
6. При необходимости
получения КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА – обратитесь по телефонному номеру регистратуры
своего амбулаторно-поликлинического подразделения после 12 часов.
7. По вопросам
результатов исследования биоматериала на COVID-19 - обратитесь по телефонному
номеру регистратуры своего амбулаторно-поликлинического подразделения или по
номеру 122.