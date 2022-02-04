Анна Данилюк о проектах заботы «Команды 47»: «Не ставим точку, ведь помощь людям нужна ежедневно»

«Список добрых дел в регионе становится всё длиннее, а к его реализации присоединяются всё новые силы, – отмечает она. – Причём хорошо понимаем, что для тех, к кому «Команда заботы» приходит, важна не только непосредственно помощь – им необходимо внимание и общение. Эту акцию нельзя считать разовой – она будет продолжаться. Первыми стали сто ветеранов – все они живут частном секторе. Также мы позаботимся о жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла, живущих как в частных, так и в многоквартирных домах».

Снежный десант

В рамках проекта «Команда заботы» Года #Команда47 проходит зимний этап адресной акции «Снежный десант», в которой принимают участие волонтеры, депутаты, сторонники и члены «Единой России».

Примеров участия – много, жители помогают убирать снег и наледи, благоустраивать придомовую территорию пожилым людям, нуждающемся в особом внимании.

Так, студенты колледжа Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина в Лодейном Поле помогли жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физкультуры Виктору Васильевичу Савельеву. С крыши его частного дома сошла и заблокировала вход снежная лавина. Ребята оперативно справились с задачей – не только убрали снег, но и проложили на участке тропинки.

В другом случае общественный каток на городском стадионе в Лодейном Поле расчистила молодёжь: студенты лодейнопольского техникума промышленных технологий; учащиеся лодейнопольской школы №1, члены молодежного совета «Молодой гвардии», волонтеры и активисты «Единой России», представители совета депутатов и администрации, родители вместе с детьми.

Ребята из волосовского молодежного центра «Бирюзовый» очистили от снега территорию детского сада №28 в городе Волосово.

В Тосненском районе школьный волонтерский отряд поселка Сельцо «Формула добра» не только помогают убирать снег тем, кому необходима помощь, но и поддерживают «братьев наших меньших» – доставили корм питомцам в пункт передержки собак.

Формула добрых дел

«Хорошо, что о добрых делах знают даже дети: дошкольники включены в акцию «Любим снег» (она также реализуется в рамках проекта «Команда знаний») Года #Команда47, – рассказала Анна Данилюк. – Во время прогулок воспитатели, волонтеры, депутаты, сторонники и члены партии «Единая Россия» рассказывают им о важности уборки снега и как важно уважать труд необходимых и важных профессий «Дворник», «Уборщик», «Дорожный рабочий» и других.

Время от времени дошколятам демонстрируют (естественно, с соблюдением техники безопасности) специализированную дорожную технику – показали, например, маленькую снегоуборочную машину и рассказали, как она работает.

Приобщились к акции и общественные организации. Например, районное отделение «Союза женщин России» из Бугровского поселения. На территории детского сада № 35 вместе с воспитателями и детьми из средней группы её участники лепили снеговиков, играли в снежки, дарили друг другу отличное настроение. Взрослые в игровой форме рассказывали малышам, как важно уважать труд представителей таких необходимых всем профессий, как дворник, уборщица, дорожный рабочий.

«Мы не ставим точку. Ведь помощь людям нужна ежедневно и ежечасно. Поэтому «Команда 47» крепнет и продолжает добрые дела, – подчеркивает Анна Данилюк. – Мы ждем адресов и готовы действовать!»

Каждый этап акции проходит со строгим соблюдением связанных с пандемией ограничительных мер. Все участники заботятся о здоровье и безопасности подопечных.