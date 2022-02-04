Анна Данилюк о проектах заботы «Команды 47»: «Не ставим точку, ведь помощь людям нужна ежедневно»

«Список добрых дел в регионе становится всё длиннее, а к его реализации присоединяются всё новые силы, – отмечает она. – Причём хорошо понимаем, что для тех, к кому «Команда заботы» приходит, важна не только непосредственно помощь – им необходимо внимание и общение. Эту акцию нельзя считать разовой – она будет продолжаться. Первыми стали сто ветеранов – все они живут частном секторе. Также мы позаботимся о жителях блокадного Ленинграда и тружениках тыла, живущих как в частных, так и в многоквартирных домах».
Снежный
десант
В
рамках проекта «Команда заботы» Года #Команда47 проходит зимний этап адресной
акции «Снежный десант», в которой принимают участие волонтеры, депутаты,
сторонники и члены «Единой России».
Примеров
участия – много, жители помогают убирать снег и наледи, благоустраивать
придомовую территорию пожилым людям, нуждающемся в особом внимании.
Так,
студенты колледжа Ленинградского государственного университета имени А.С.
Пушкина в Лодейном Поле помогли жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда,
учителю физкультуры Виктору Васильевичу Савельеву. С крыши его частного дома
сошла и заблокировала вход снежная лавина. Ребята оперативно справились с
задачей – не только убрали снег, но и проложили на участке тропинки.
В другом
случае общественный каток на городском стадионе в Лодейном Поле расчистила
молодёжь: студенты лодейнопольского техникума промышленных технологий; учащиеся
лодейнопольской школы №1, члены молодежного совета «Молодой гвардии», волонтеры
и активисты «Единой России», представители совета депутатов и администрации,
родители вместе с детьми.
Ребята
из волосовского молодежного центра «Бирюзовый» очистили от снега территорию
детского сада №28 в городе Волосово.
В Тосненском районе школьный волонтерский отряд поселка Сельцо «Формула добра» не только помогают убирать снег тем, кому необходима помощь, но и поддерживают «братьев наших меньших» – доставили корм питомцам в пункт передержки собак.
Формула
добрых дел
«Хорошо,
что о добрых делах знают даже дети: дошкольники включены в акцию «Любим снег»
(она также реализуется в рамках проекта «Команда знаний») Года #Команда47, –
рассказала Анна Данилюк. – Во время прогулок воспитатели, волонтеры, депутаты,
сторонники и члены партии «Единая Россия» рассказывают им о важности уборки
снега и как важно уважать труд необходимых и важных профессий «Дворник»,
«Уборщик», «Дорожный рабочий» и других.
Время
от времени дошколятам демонстрируют (естественно, с соблюдением техники
безопасности) специализированную дорожную технику – показали, например,
маленькую снегоуборочную машину и рассказали, как она работает.
Приобщились
к акции и общественные организации. Например, районное отделение «Союза женщин
России» из Бугровского поселения. На территории детского сада № 35 вместе с
воспитателями и детьми из средней группы её участники лепили снеговиков, играли
в снежки, дарили друг другу отличное настроение. Взрослые в игровой форме
рассказывали малышам, как важно уважать труд представителей таких необходимых
всем профессий, как дворник, уборщица, дорожный рабочий.
«Мы
не ставим точку. Ведь помощь людям нужна ежедневно и ежечасно. Поэтому «Команда
47» крепнет и продолжает добрые дела, – подчеркивает Анна Данилюк. – Мы ждем
адресов и готовы действовать!»
Каждый
этап акции проходит со строгим соблюдением связанных с пандемией
ограничительных мер. Все участники заботятся о здоровье и безопасности
подопечных.