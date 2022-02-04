Областной МФЦ делится опытом

На примере постамата в
МФЦ в Мурино руководству профильного комитета и МФЦ Санкт-Петербурга сегодня
продемонстрировали возможности быстрой и практически бесконтактной выдачи
готовых документов посетителям. В муринском центре, напомним, постамат на 30
ячеек был установлен в декабре прошлого года.
«Мы первыми среди
российских регионов начали использовать постаматы в МФЦ – это существенно
помогает сэкономить время посетителей на ожидание, а также исключается общение
со специалистами, что важно в период высокой заболеваемости. Наш опыт оценили
многие коллеги из других регионов, и мы готовы им делиться», – прокомментировал
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Первый постамат,
рассчитанный на 10 ячеек, появился в прошлом году в гатчинском центре. В 2022 году в областных МФЦ будут установлены
еще несколько постаматов, а в дальнейшем планируется оборудовать ими всю
региональную сеть. Благодаря этому сервису посетители могут самостоятельно
получить готовые документы по 27 услугам, в ближайшее время их перечень будет
расширен до 100. Заявитель всегда может сам выбрать способ получения готовых
документов – «в окне» или через постамат. После получения смс-сообщения со
специальным кодом можно в любое удобное время самостоятельно прийти за готовыми
документами.
Также во время встречи
руководство областного и городского МФЦ обсудили перспективы дальнейшего
сотрудничества.