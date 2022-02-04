Областной МФЦ делится опытом

На примере постамата в МФЦ в Мурино руководству профильного комитета и МФЦ Санкт-Петербурга сегодня продемонстрировали возможности быстрой и практически бесконтактной выдачи готовых документов посетителям. В муринском центре, напомним, постамат на 30 ячеек был установлен в декабре прошлого года.

«Мы первыми среди российских регионов начали использовать постаматы в МФЦ – это существенно помогает сэкономить время посетителей на ожидание, а также исключается общение со специалистами, что важно в период высокой заболеваемости. Наш опыт оценили многие коллеги из других регионов, и мы готовы им делиться», – прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Первый постамат, рассчитанный на 10 ячеек, появился в прошлом году в гатчинском центре. В 2022 году в областных МФЦ будут установлены еще несколько постаматов, а в дальнейшем планируется оборудовать ими всю региональную сеть. Благодаря этому сервису посетители могут самостоятельно получить готовые документы по 27 услугам, в ближайшее время их перечень будет расширен до 100. Заявитель всегда может сам выбрать способ получения готовых документов – «в окне» или через постамат. После получения смс-сообщения со специальным кодом можно в любое удобное время самостоятельно прийти за готовыми документами.

Также во время встречи руководство областного и городского МФЦ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.