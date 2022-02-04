В Гатчине и районе – 169 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 169 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 118
-
Тайцы – 3
-
Кобралово – 1
-
Войсковицы – 3
-
Сиверский – 4
-
Вырица – 5
-
Коммунар – 4
-
Большое Рейзино – 2
-
Малые Колпаны – 6
-
Большие Колпаны – 9
-
Лампово – 1
-
Новый Свет – 1
-
Сяськелево – 2
-
Сусанино – 3
-
Нижняя – 1
-
Дружноселье – 2
-
Парицы – 1
-
Малые Борницы – 1
-
Кобринское – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 14885 человек, 12844 – 86,3% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 4-е февраля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 123189 человек, 103420 поправились. За последние
сутки в регионе скончались 2 человека.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 4 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1017532 человека. За сутки 2
февраля привилось 8008 жителей области. В регион поставлено 1415911 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево.
По всем вопросам, связанным
с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.