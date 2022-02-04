В Гатчине и районе – 169 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 169 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 118

- Тайцы – 3

- Кобралово – 1

- Войсковицы – 3

- Сиверский – 4

- Вырица – 5

- Коммунар – 4

- Большое Рейзино – 2

- Малые Колпаны – 6

- Большие Колпаны – 9

- Лампово – 1

- Новый Свет – 1

- Сяськелево – 2

- Сусанино – 3

- Нижняя – 1

- Дружноселье – 2

- Парицы – 1

- Малые Борницы – 1

- Кобринское – 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 14885 человек, 12844 – 86,3% – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 4-е февраля за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 123189 человек, 103420 поправились. За последние сутки в регионе скончались 2 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 4 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1017532 человека. За сутки 2 февраля привилось 8008 жителей области. В регион поставлено 1415911 комплектов вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.