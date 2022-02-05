В Ленинградской области пациенты с COVID-19 могут выписаться удаленно

«В Ленинградской
области вводится удаленное закрытие больничного для больных с COVID-19 без
посещения медработника после семи дней с начала заболевания. Правило действует
в случае, если не наблюдается симптомов ОРВИ. Для этого пациенту достаточно
позвонить по номеру 122. При этом сдавать повторный тест на коронавирус для
выписки больше не нужно», — прокомментировал глава комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
В регионе за
последние сутки зафиксировано 1869 новых случаев заболевания коронавирусом. В
больницах области развернуто 2269 коек для пациентов с COVID-19, из них 563 —
свободно.
Напоминаем, что
если заболевание протекает в лёгкой форме, то пациенты могут руководствоваться
рекомендациями Минздрава. В регионе также продолжается кампания по вакцинации
от коронавируса. В общей сложности в Ленинградской области работает 137
прививочных пунктов для взрослых и 37 — для детей. Найти ближайший пункт
вакцинации можно на сайте районной больницы.