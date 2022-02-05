В Ленинградской области пациенты с COVID-19 могут выписаться удаленно

«В Ленинградской области вводится удаленное закрытие больничного для больных с COVID-19 без посещения медработника после семи дней с начала заболевания. Правило действует в случае, если не наблюдается симптомов ОРВИ. Для этого пациенту достаточно позвонить по номеру 122. При этом сдавать повторный тест на коронавирус для выписки больше не нужно», — прокомментировал глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

В регионе за последние сутки зафиксировано 1869 новых случаев заболевания коронавирусом. В больницах области развернуто 2269 коек для пациентов с COVID-19, из них 563 — свободно.

Напоминаем, что если заболевание протекает в лёгкой форме, то пациенты могут руководствоваться рекомендациями Минздрава. В регионе также продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В общей сложности в Ленинградской области работает 137 прививочных пунктов для взрослых и 37 — для детей. Найти ближайший пункт вакцинации можно на сайте районной больницы.