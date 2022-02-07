Ленинградцы голосуют за благоустройство

Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства проходит в Ленинградской области в режиме онлайн. Отдать свои голоса на портале вМесте47.рф ленинградцы могут 7-25 февраля 2022 года. Победители открытого рейтингового голосования по выбору общественных территорий будут направлены для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.

Голосование пройдет в 116 населенных пунктах Ленинградской области с численностью населения свыше 1000 человек. В этом году в голосовании участвуют более 315 территорий из всех районов области и Соснового Бора.

«Жители Ленинградской области смогут проголосовать за ту территорию, которая будет благоустроена в их населенных пунктах. В этом году голосование пройдет на платформе вМесте47.рф — ее разработал и курирует областной Центр компетенций. Жители смогут выбрать не только территорию, но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с местной администрацией разработать дизайн-проект нового общественного пространства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на отбор федерального проект «Формирование комфортной городской среды» в июне 2022 года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона и будут реализованы в 2023 году, поэтому у каждого сегодня есть шанс повлиять на развитие своего населенного пункта и получить проект, максимально отвечающий его запросам», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.

Как пояснили в Центре компетенций региона, рейтинговое голосование в онлайн формате делает более прозрачным механизм принятия решений в части благоустройства территорий. Жители понимают в какие сроки и для чего они голосуют. Новая платформа будет использоваться для проведения не только рейтингового голосования, но и других голосований и опросов.

Определение территорий в начале года позволит муниципалитетам скорее приступить к разработке дизайн-проектов с участием жителей, а 29 населенным пунктам с населением более 10000 человек подготовиться к федеральному этапу голосования за выбор дизайн-проектов. Кроме того, такой тайминг позволяет региону провести отбор в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» летом, а муниципалитетам провести все необходимые процедуры по определению подрядчиков до конца года. Поэтому в 2023 году работы на объектах начнутся и завершатся раньше.

Принять участие в голосовании могут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек сможет проголосовать один раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru в начале марта 2022 года.

Напомним, в 2022 году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 77 общественных территорий, среди которых скверы, парки, площади и набережные, культурные и спортивные площадки. На эти цели направят 1,4 млрд рублей. В 2023 году будет благоустроено 111 общественных территорий. Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда», который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.