Ленинградцы голосуют за благоустройство

Рейтинговое голосование
по выбору территорий для благоустройства проходит в Ленинградской области в
режиме онлайн. Отдать свои голоса на портале
вМесте47.рф ленинградцы могут 7-25 февраля 2022 года. Победители открытого
рейтингового голосования по выбору общественных территорий будут направлены для
дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.
Голосование пройдет в 116
населенных пунктах Ленинградской области с численностью населения свыше 1000
человек. В этом году в голосовании участвуют более 315 территорий из всех
районов области и Соснового Бора.
«Жители Ленинградской
области смогут проголосовать за ту территорию, которая будет благоустроена в их
населенных пунктах. В этом году голосование пройдет на платформе вМесте47.рф —
ее разработал и курирует областной Центр компетенций. Жители смогут выбрать не
только территорию, но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с
местной администрацией разработать дизайн-проект нового общественного
пространства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на
отбор федерального проект «Формирование комфортной городской среды» в июне 2022
года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона и будут реализованы в 2023
году, поэтому у каждого сегодня есть шанс повлиять на развитие своего
населенного пункта и получить проект, максимально отвечающий его запросам», —
пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.
Как пояснили в Центре
компетенций региона, рейтинговое голосование в онлайн формате делает более
прозрачным механизм принятия решений в части благоустройства территорий. Жители
понимают в какие сроки и для чего они голосуют. Новая платформа будет
использоваться для проведения не только рейтингового голосования, но и других
голосований и опросов.
Определение территорий в
начале года позволит муниципалитетам скорее приступить к разработке
дизайн-проектов с участием жителей, а 29 населенным пунктам с населением более
10000 человек подготовиться к федеральному этапу голосования за выбор
дизайн-проектов. Кроме того, такой тайминг позволяет региону провести отбор в
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» летом, а
муниципалитетам провести все необходимые процедуры по определению подрядчиков
до конца года. Поэтому в 2023 году работы на объектах начнутся и завершатся
раньше.
Принять участие в
голосовании могут жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на
территории муниципального образования, в котором оно проводится. Один человек
сможет проголосовать один раз. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах
sreda47.ru и gkh.lenobl.ru в начале марта 2022 года.
Напомним, в 2022 году в
регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 77
общественных территорий, среди которых скверы, парки, площади и набережные,
культурные и спортивные площадки. На эти цели направят 1,4 млрд рублей. В 2023
году будет благоустроено 111 общественных территорий. Ключевой целью
национального проекта «Жилье и городская среда», который был утвержден Указом
Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение
комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в
благоустройстве.