Находка, о которой мало кто не знает

Вот как писала об этом пушкиновед Нина Ивановна Грановская в своем очерке-путеводителе «Если ехать вам случится…»:

«Инженер Ганнибал», как он именует себя, был не только фортификатором, строителем крепостных сооружений, но и гидротехником. Сохранились сведения, что со скудных земель этих мест он получал высокие урожаи (в наше время в Суйде при вспашке земли было обнаружено дренажное устройство времен Ганнибала)».

О каком дренажном устройстве говорит Н.И. Грановская, в наши времена уже никто не помнит. Из какого материла оно было сделано? Как выглядело? Как было устроено? И если его нашли, то куда дели? Много вопросов…

Вещественных доказательств этим словам найти было невозможно, но теперь - все по-другому. Новая находка была обнаружена тихо и как-то даже обыденно. 29 сентября прошлого года еще шли работы по укладке труб тепло- и водоснабжения у дома № 6 по улице Центральной в поселке Суйда. Во время проведения этих работ и был обнаружен деревянный водопровод А.П. Ганнибала.

Вот что об этом рассказали очевидцы:

«Мы подумали, что это просто дерево в почве лежит, оно мешало нам закончить работы на этом участке. Работал экскаватор, дерево было плотное, длинное - просто вырвать его из почвы или сломать у нас не получилось. Мы еле его откопали. А когда вытащили, поняли, что это трубы какого-то старинного водовода. Раньше видели такие же при работах в Петергофе. Когда полностью осознали, на что наткнулись, позвонили в администрацию Кобринского поселения. Думаем, что они сделаны из лиственницы».

Деревянные трубы были найдены в почве на глубине 2,5 метра. Крепкие (на их сломе видна практически свежая древесина), но внешняя поверхность вся источена движением Земли. На ней остались узоры, подобные тем, которые оставляют морские волны. Остались еще участки, на которых видно, что стволы деревьев были стесаны топором. Эти неровности углубились со временем, обнажив края годовых колец, которые создают бархатную окантовку на поверхности деревянных труб.

Впечатляют и внутренние круглые отверстия, сделанные каким-то инструментом. Кто-то из рабочих бригады подметил: «Одно могу сказать, что наши предки были не ленивые люди. Такую дыру просверлить!»

Длина такой деревянной трубы - больше двух метров, а полое отверстие идет на протяжении всей длины, практически ровно по центру.

Нашли и детали стыков, которые по форме напоминают современные пластиковые. В этой части почти ничего не изменилось, поменялись лишь материал и техника изготовления.

Можно сопоставить это важное открытие с событиями прошлого. В 1990 году при прокладке газопровода в поселок Суйда были найдены предметы усадебного быта: кирпич от фундамента усадебного дома, осколки изразцов, блюдце, бутылки, половник последнего владельца усадьбы и многое другое. Газовая труба пролегла по краю фундамента несохранившегося усадебного дома, а найденные предметы были переданы в музей. И уже сейчас, в наши дни, при инженерно-строительных работах были найдены исторические предметы: деревянные трубы, часть дренажной системы или системы водовода, которые тоже переданы в музей.

Некоторые, конечно, усомнятся в том, что эта находка относится к XVIII столетию, но я уверена, что эти трубы - еще одно доказательство уникальности инженерного мышления А.П. Ганнибала и его усадьбы, где он провел свои последние годы жизни.

Вспомним А.С. Пушкина: «…И в голос все решили так, что он опаснейший чудак». Это, конечно, было сказано о Евгении Онегине. Но, если задуматься и вспомнить об Абраме Петровиче Ганнибале как о видном и талантливом инженере-фортификаторе, то может быть, эти слова правнук написал о нем?

«Питомец Петра I, инженер, получивший образование во Франции, Ганнибал повидал на своем веку не только сады Петергофа и Царского Села, но и сады Версаля. Искусно используя то, что было уже при Апраксиных и что давала сама природа, им были разбиты Верхний и Нижний сады (парки в то время и еще при Пушкине назывались садами), которые до сих пор удивляют нас своей планировкой и неожиданными сюрпризами» (Н.И. Грановская).

«Чудак»-африканец, крестник Петра I, друг М. Ломоносова и В.И. Суворова, вынужден был после отставки в 1762 году уехать в Суйду, в свое «благообретенное» имение. Занимался сельским хозяйством, учил крестьян выращивать новое для них «земляное яблоко», которое ныне называем картофелем, строил и благоустраивал имение. И всегда витало в воздухе предположение, что у Ганнибала в доме был проведен водовод. И этому предположению 29 сентября 2021 года нашлись вещественные подтверждения. Будем надеяться, что усадьба «Суйда» все же дождется официальных и полномасштабных исследований.

Наталья Спичак, главный хранитель музея-усадьбы «Суйда»