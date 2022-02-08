Педагоги «Журавушки» – победители и призёры областного конкурса

Конкурс проводился по 9 номинациям. От Дома творчества «Журавушка» у нем приняли участие 11 преподавателей. Педагог дополнительного образования Алексей Васильевич Решетов получил сертификат победителя. Преподаватель Анна Михайловна Попова и методист Татьяна Владимировна Иванова стали лауреатами II степени. Остальные сотрудники были отмечены сертификатами участников конкурса.