Педагоги «Журавушки» – победители и призёры областного конкурса

В декабре педагоги Дома творчества «Журавушка» приняли участие в VII Ленинградском областном интернет-конкурсе методической продукции организаций дополнительного образования детей Ленинградской области. Конкурс был организован кафедрой развития дополнительного образования детей Ленинградского института развития образования. Он проводится с 2015 года и стал доброй традицией для сотрудников «Журавушки».
Конкурс проводился по 9 номинациям.
От Дома творчества «Журавушка» у нем приняли участие 11 преподавателей. Педагог
дополнительного образования Алексей Васильевич Решетов получил сертификат
победителя. Преподаватель Анна Михайловна Попова и методист Татьяна
Владимировна Иванова стали лауреатами II степени. Остальные сотрудники были
отмечены сертификатами участников конкурса.
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