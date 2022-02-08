Педагоги «Журавушки» – победители и призёры областного конкурса

Педагоги «Журавушки» – победители и призёры областного конкурса

В декабре педагоги Дома творчества «Журавушка» приняли участие в VII Ленинградском областном интернет-конкурсе методической продукции организаций дополнительного образования детей Ленинградской области. Конкурс был организован кафедрой развития дополнительного образования детей Ленинградского института развития образования. Он проводится с 2015 года и стал доброй традицией для сотрудников «Журавушки».

Рубрики : Образование     08 Feb 2022

Конкурс проводился по 9 номинациям. От Дома творчества «Журавушка» у нем приняли участие 11 преподавателей. Педагог дополнительного образования Алексей Васильевич Решетов получил сертификат победителя. Преподаватель Анна Михайловна Попова и методист Татьяна Владимировна Иванова стали лауреатами II степени. Остальные сотрудники были отмечены сертификатами участников конкурса.

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