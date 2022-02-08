В Сиверской больнице снова открыли инфекционный стационар

Соответствующее распоряжение
Комитета по здравоохранению Ленинградской области было подписано 28 января
2022г №56-О.
Стационар развернут
на 100 коек, лекарственными препаратами, средствами дезинфекции и
индивидуальной защиты для сотрудников обеспечен. Сюда поступают жители
Ленинградской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Госпитализация производится через Территориальный центр медицины катастроф
Ленинградской области.
Посещение
пациентов инфекционного стационара запрещено. К передаче принимаются продукты
питания в заводской герметичной упаковке (кроме молочных продуктов). Также
передавать можно средства личной гигиены и вещи.
Информацию о
состоянии пациентов можно получить ежедневно с 10.00 до 14.00 по телефону:
8(81371)44-027
В «красной зоне»
работает ограниченное количество медицинских работников. Поэтому убедительно
просим с пониманием отнестись к вероятности того, что на звонок ответят не
сразу.