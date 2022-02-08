В Сиверской больнице снова открыли инфекционный стационар

В Сиверской больнице снова открыли инфекционный стационар

С 5 февраля 2022 года возобновлен приём пациентов с COVID-19 в перепрофилированном инфекционном отделении Сиверской районной больницы. Стационар развернут на 100 коек.

Рубрики : COVID-19     08 Feb 2022

Соответствующее распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской области было подписано 28 января 2022г №56-О.  

Стационар развернут на 100 коек, лекарственными препаратами, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников обеспечен. Сюда поступают жители Ленинградской области с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Госпитализация производится через Территориальный центр медицины катастроф Ленинградской области.

Посещение пациентов инфекционного стационара запрещено. К передаче принимаются продукты питания в заводской герметичной упаковке (кроме молочных продуктов). Также передавать можно средства личной гигиены и вещи.

Информацию о состоянии пациентов можно получить ежедневно с 10.00 до 14.00 по телефону: 8(81371)44-027

В «красной зоне» работает ограниченное количество медицинских работников. Поэтому убедительно просим с пониманием отнестись к вероятности того, что на звонок ответят не сразу.

  

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