Что ждет гатчинских школьников с 14 по 23 февраля?

Как сообщили в Комитете образования Гатчинского района, будут организованы:

- внеплановые каникулы для обучающихся 1-4 классов;

- дистанционное обучение для обучающихся 5-11 классов;

- дистанционное проведение занятий дополнительного образования;

- профилактическая дезинфекция всех помещений.

По заявлению родителей (законных представителей):

- обучающиеся 1-4 классов получат наборы пищевых продуктов (сухие пайки) и молоко (0,2 л на каждый день) из расчета 7 дней;

- обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к льготной категории и получающие бесплатное питание с 1 сентября 2021 года, получат наборы пищевых продуктов (сухие пайки) из расчета 7 дней (пятидневная учебная неделя), 8 дней (шестидневная учебная неделя).

Состав набора пищевых продуктов определен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Информацию о расписании занятий дополнительного образования, расписании дистанционных уроков, об организации и графике выдачи наборов пищевых продуктов родители (законные представители) могут получить в системе "Электронная школа" ГИС СОЛО, на сайте общеобразовательных учреждений.