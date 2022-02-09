Что ждет гатчинских школьников с 14 по 23 февраля?

Как сообщили в
Комитете образования Гатчинского района, будут организованы:
- внеплановые
каникулы для обучающихся 1-4 классов;
- дистанционное
обучение для обучающихся 5-11 классов;
- дистанционное
проведение занятий дополнительного образования;
- профилактическая
дезинфекция всех помещений.
По заявлению
родителей (законных представителей):
- обучающиеся 1-4
классов получат наборы пищевых продуктов (сухие пайки) и молоко (0,2 л на
каждый день) из расчета 7 дней;
- обучающиеся 5-11
классов, относящиеся к льготной категории и получающие бесплатное питание с 1
сентября 2021 года, получат наборы пищевых продуктов (сухие пайки) из расчета 7
дней (пятидневная учебная неделя), 8 дней (шестидневная учебная неделя).
Состав набора
пищевых продуктов определен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
Информацию о
расписании занятий дополнительного образования, расписании дистанционных
уроков, об организации и графике выдачи наборов пищевых продуктов родители
(законные представители) могут получить в системе "Электронная школа"
ГИС СОЛО, на сайте общеобразовательных учреждений.