В Дивенском отметили свой День освобождения

Как говорит история, в поселок Дивенский немцы пришли 26 августа 1941 года. Железнодорожная станция Дивенская была лакомым куском для оккупантов. Во время оккупации здесь были построены бетонная паровозная платформа для погрузки техники и водонапорная башня, сохранившиеся до наших времен.

Придя в Дивенскую, немцы сжигали дома, а некоторые оставляли себе под жилье. С первых же дней оккупанты установили здесь жесточайший режим. На территории Дивенской было устроено два концлагеря – один для беженцев, другой для военнопленных. Отсюда отправлялись в Германию, Литву и Латвию поезда с пленными.

Красная Армия освободила деревню 1 февраля 1944 года. После ухода немцев в Дивенской мало что осталось – большинство домов было сожжены, здание станции разрушено...

С тех пор день освобождения поселка отмечается в Дивенском ежегодным сельским праздником, ставшим важным напоминанием о прошлом не только для старшего, но и для молодого поколения. Вот и в этом году 1 февраля в поселковом доме культуры состоялся праздничный концерт. Торжественно и проникновенно звучали на вечере стихи и песни о том далеком и тяжелом времени, которое пришлось пережить нашему народу. Память об этом времени навсегда сохранится в сердцах людей.

«Сегодня будет день воспоминаний,

И в сердце тесно от высоких слов...

Сегодня будет день напоминаний

О подвиге и доблести отцов...»

Источник: группа ВКонтакте «Дивенская библиотека и ДК»