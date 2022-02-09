В Дивенском отметили свой День освобождения

Как говорит история, в
поселок Дивенский немцы пришли 26 августа 1941 года. Железнодорожная станция
Дивенская была лакомым куском для оккупантов. Во время оккупации здесь были
построены бетонная паровозная платформа для погрузки техники и водонапорная
башня, сохранившиеся до наших времен.
Придя в Дивенскую, немцы
сжигали дома, а некоторые оставляли себе под жилье. С первых же дней оккупанты
установили здесь жесточайший режим. На территории Дивенской было устроено два
концлагеря – один для беженцев, другой для военнопленных. Отсюда отправлялись в
Германию, Литву и Латвию поезда с пленными.
Красная
Армия освободила деревню 1 февраля 1944 года. После ухода немцев в Дивенской
мало что осталось – большинство домов было сожжены, здание станции разрушено...
С
тех пор день освобождения поселка отмечается в Дивенском ежегодным сельским
праздником, ставшим важным напоминанием о прошлом не только для старшего, но и
для молодого поколения. Вот и в этом году 1 февраля в поселковом доме культуры
состоялся праздничный концерт. Торжественно и проникновенно звучали на вечере
стихи и песни о том далеком и тяжелом времени, которое пришлось пережить нашему
народу. Память об этом времени навсегда сохранится в сердцах людей.
«Сегодня
будет день воспоминаний,
И
в сердце тесно от высоких слов...
Сегодня
будет день напоминаний
О
подвиге и доблести отцов...»
Источник: группа ВКонтакте «Дивенская библиотека и ДК»