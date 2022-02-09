В Гатчине и районе – 198 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 198 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
- Гатчина
– 106
-
Большие Колпаны – 10
-
Вырица – 8
- Тайцы
- 4
- Большие
Тайцы - 1
- д.
Никольское - 1
- с.
Никольское - 3
- Кобралово
- 1
- Меньково
– 1
- Сокколово
- 1
- Высокоключевой
- 1
- Войсковицы
– 4
- Сиверский
- 2
- Пудомяги
- 2
- п.ст
Верево - 1
- Малое
Верево - 4
- Коммунар
– 4
- Белогорка
- 1
- Ивановка,
Пудостьское с/п – 2
- Малые
Колпаны - 4
- Химози
- 2
- Жабино
- 1
- Елизаветино
- 2
- Новый
Учхоз – 4
- Романовка
- 1
- Старосиверская
- 1
- Тяглино
- 1
- -Большие
Борницы - 1
Корпиково – 1
- Мины
- 3
- Черново
- 2
- Торфяное
- 1
- Мыза-Ивановка
- 1
- Лукаши
- 3
- Парицы
- 1
- Вайя
- 1
- -д.
Горки (Веревское сельское поселение) - 1
Луйсковицы - 1
- Торфопредприятие
- 2
- Вопша
- 1
- Кобрино
- 2
- Дони
- 1
- Прибытково
- 1
- Малое
Рейзино - 1
- Пудость
– 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 15680 человек (в т.ч. 6696 – жители Гатчины), 13122 – 83,7% – выздоровели,
скончался 501 человек.
В
Ленинградской области по данным на 9-е февраля за период с марта 2020 года
коронавирусная инфекция диагностирована у 134 458 человек, 105 647 поправились.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По
данным на 9 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1 023 710 человек, ревакцинацию
прошли 137 608 человек. За сутки 7 февраля привилось 3306 жителей области.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
-
во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево.
По
всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по
телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.