В Гатчине и районе – 198 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 198 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 106

- Большие Колпаны – 10

- Вырица – 8

- Тайцы - 4

- Большие Тайцы - 1

- д. Никольское - 1

- с. Никольское - 3

- Кобралово - 1

- Меньково – 1

- Сокколово - 1

- Высокоключевой - 1

- Войсковицы – 4

- Сиверский - 2

- Пудомяги - 2

- п.ст Верево - 1

- Малое Верево - 4

- Коммунар – 4

- Белогорка - 1

- Ивановка, Пудостьское с/п – 2

- Малые Колпаны - 4

- Химози - 2

- Жабино - 1

- Елизаветино - 2

- Новый Учхоз – 4

- Романовка - 1

- Старосиверская - 1

- Тяглино - 1

- -Большие Борницы - 1

Корпиково – 1

- Мины - 3

- Черново - 2

- Торфяное - 1

- Мыза-Ивановка - 1

- Лукаши - 3

- Парицы - 1

- Вайя - 1

- -д. Горки (Веревское сельское поселение) - 1

Луйсковицы - 1

- Торфопредприятие - 2

- Вопша - 1

- Кобрино - 2

- Дони - 1

- Прибытково - 1

- Малое Рейзино - 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 15680 человек (в т.ч. 6696 – жители Гатчины), 13122 – 83,7% – выздоровели, скончался 501 человек.

В Ленинградской области по данным на 9-е февраля за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 134 458 человек, 105 647 поправились.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 9 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1 023 710 человек, ревакцинацию прошли 137 608 человек. За сутки 7 февраля привилось 3306 жителей области.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.