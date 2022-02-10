Александра Валуева из Гатчины — сильнейшая в конькобежном спорте

Александра Валуева из Гатчины — сильнейшая в конькобежном спорте

Жительница Гатчинского района Александра Валуева собрала полный комплект медалей на II Всероссийских зимних спортивных играх среди спортсменов-любителей.

Рубрики : Спорт     10 Feb 2022

На соревнованиях, которые проходили в городе Коломна Московской области, Александра в дисциплине «конькобежный спорт» заняла 1 место на дистанции в 500 м, 2 место — на дистанции в 1000 метров и 3 место — на дистанции в 1500 метров. Александр Валуева — руководитель Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе.

Отметим, что II Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей состоялись в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», стартовавшего по поручению президента России Владимира Путина.

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