Александра Валуева из Гатчины — сильнейшая в конькобежном спорте

На соревнованиях, которые проходили в городе Коломна Московской области, Александра в дисциплине «конькобежный спорт» заняла 1 место на дистанции в 500 м, 2 место — на дистанции в 1000 метров и 3 место — на дистанции в 1500 метров. Александр Валуева — руководитель Центра тестирования ГТО в Гатчинском районе.

Отметим, что II Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей состоялись в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», стартовавшего по поручению президента России Владимира Путина.