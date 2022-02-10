В Гатчинском районе оформлено 517 «ковид-паспортов»

За два месяца число
выданных «ковид-паспортов» в Ленинградской области увеличилось почти на тысячу.
На сегодняшний день в регионе оформлено 4397 паспортов, большая часть из
которых – 1818 штук или 41,3% – выданы предприятиям в сфере торговли. Активно оформляют
документ предприниматели, занятые в сфере общественного питания (807 паспортов
или 18,3%) и бытового обслуживания (590 паспортов или 13,4%). Остальные выданы
организациям в сфере образования, культуры, производственным предприятиям, а
также из других сфер.
Больше всего паспортов
коллективного иммунитета оформлено в Выборгском районе – 603, а также во
Всеволожском и Гатчинском районах – 596 и 517, соответственно. Меньше всего в
Волосовском (16), Кингисеппском (58) и Лодейнопольском (78) районах.
При наличии «ковид-паспорта» предприятия
общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры,
стоматологии, бани, бассейны, физкультурно-спортивные организации и кинотеатры
региона могут принимать посетителей без предъявления ими «антиковидных»
документов.
Напомним, паспорт
коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников
составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести
месяцев, а в медицинских, образовательных организациях и организациях
соцобслуживания документы о вакцинации или перенесенной болезни должны быть у
95% сотрудников.
Для получения паспорта
необходимо заполнить форму, установленную постановлением правительства
Ленинградской области, затем, с приложением подтверждающих документов,
направить ее в орган местного самоуправления и заверить в Роспотребнадзоре.
Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить
или скачать на сайте 813.ru.