В Гатчинском районе оформлено 517 «ковид-паспортов»

За два месяца число выданных «ковид-паспортов» в Ленинградской области увеличилось почти на тысячу. На сегодняшний день в регионе оформлено 4397 паспортов, большая часть из которых – 1818 штук или 41,3% – выданы предприятиям в сфере торговли. Активно оформляют документ предприниматели, занятые в сфере общественного питания (807 паспортов или 18,3%) и бытового обслуживания (590 паспортов или 13,4%). Остальные выданы организациям в сфере образования, культуры, производственным предприятиям, а также из других сфер.

Больше всего паспортов коллективного иммунитета оформлено в Выборгском районе – 603, а также во Всеволожском и Гатчинском районах – 596 и 517, соответственно. Меньше всего в Волосовском (16), Кингисеппском (58) и Лодейнопольском (78) районах.

При наличии «ковид-паспорта» предприятия общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны, физкультурно-спортивные организации и кинотеатры региона могут принимать посетителей без предъявления ими «антиковидных» документов.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, а в медицинских, образовательных организациях и организациях соцобслуживания документы о вакцинации или перенесенной болезни должны быть у 95% сотрудников.

Для получения паспорта необходимо заполнить форму, установленную постановлением правительства Ленинградской области, затем, с приложением подтверждающих документов, направить ее в орган местного самоуправления и заверить в Роспотребнадзоре. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.