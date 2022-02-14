В Гатчине и районе – 282 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 282 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 146
-
Тайцы – 9
-
Рождествено – 4
- деревня
Никольское – 1
-
село Никольское – 3
-
Кобралово – 2
- Высокоключевой
– 3
-
Войсковицы – 3
-
Сиверский – 15
-
Вырица – 3
-
Пудомяги – 3
-
Малое Верево – 5
-
Дивенский – 1
-
Батово – 1
- Терволово
– 1
-
Коммунар – 25
-
Белогорка – 3
-
Ивановка, Веревское поселение – 1
-
Ивановка, Пудостьское поселение – 1
-
Большое Рейзино – 1
-
Малые Колпаны – 3
-
Большие Колпаны – 7
-
Химози – 2
-
Елизаветино – 1
-
Лампово – 1
- Новый
Учхоз – 3
-
Новый Свет – 4
-
Старосиверская – 1
-
Сяськелево – 3
-
Дружная Горка – 4
-
Сусанино – 2
-
Большие Борницы – 1
-
Семрино – 4
-
Старицы – 1
-
Большое Верево – 1
-
Мины – 2
-
Мыза-Ивановка – 2
-
Руново – 1
-
Лукаши – 1
-
Горки, Вырицкое поселение – 2
-
Прибытково – 2
-
Погост – 1
-
Веккелево – 1
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена
у 16934 человек, 13447 – 79,4% – выздоровели.
В
Ленинградской области по данным на 14-е февраля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 146944 человек, 108375 поправились. За последние
сутки в регионе скончались 6 человек.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным
на 14 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1031164 человека. За последние
сутки – 13 февраля – привилось 299 жителей области. В регион поставлено 1415911
комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во
взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в
поликлинике «Аэродром»,
- в
отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в
Коммунаровской городской поликлинике,
- в
поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в
амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости
и Малом Верево;
- в
Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д.
10).
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс
вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после
завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация
граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения
лечения.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника
по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
По всем вопросам, связанным
с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.