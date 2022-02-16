Гатчинская школа №4: перезагрузка

Внутри школу не узнать даже тем, кто в ней отучился десять лет. Подрядчик практически завершил первый черновой этап преобразования - демонтаж. К обозрению открылись истинные просторы Реального училища: высокие потолки, светлые широкие коридоры, большие залы и аудитории. Такими, какими их создавали именитые петербургские архитекторы - в конце XIX века Николай Дмитриев, а затем Леонид Харламов.

- Работы ведутся параллельно и одновременно в двух зданиях школы, - пояснил генеральный директор ООО «Ресстрой» Дмитрий Бачой. – Мы выполнили практически полностью демонтаж в маленьком и большом зданиях. За эти годы на каждом этаже накопилось восемь слоев полов, не говоря о слоях штукатурки, различных перегородках. Это очень большой объем мусора. Планировалось вывезти 5200 тонн – столько мы уже вывезли и продолжаем вывозить.

В тоннах мусора строители нашли раритеты: металлические весы начала XIX века, газету «Новое время» с любопытными объявлениями 1916 года, старинные книги на немецком языке с автографом и датой «1924 год», портрет советского химика Николая Зелинского 1931 года. Находки хотят отреставрировать и подарить школе.

- По проекту школа останется в рамках своих изначальных границ, - отметил Дмитрий Бачой. - Единственное, что бы мы хотели изменить в проекте - сделать ее, так сказать, более исторически показной. Сохранилось много старинной метлахской плитки, две исторические лестницы, включая ту, что из-за аварийного состояния в последние годы была закрыта, с декоративной штукатуркой – мы их будем реставрировать и оставлять. Третья лестница, не историческая, будет просто отремонтирована. На втором этаже находилась церковь, мы раскроем ее своды и тоже отреставрируем. Воссоздадим парадный вход с красивыми дубовыми дверями, чтобы чувствовалось историческое наследие. Не везде здание будет исторически идентичным, потому что оно должно быть приспособлено под современную школу.

Журналисты попросили Дмитрия Бачой прокомментировать информацию в соцсетях о том, что его компания находится в стадии ликвидации.

- Запись «в стадии ликвидации» появилась по инициативе налоговой службы, которая таким образом стимулирует юридические лица скорее исправлять несоответствие в едином государственном реестре. Дело в том, что у нас меняется юридический адрес. И так как мы не находимся по старому адресу, налоговая служба внесла несоответствие по учредительному адресу. Мы подали документы на замену юридического адреса и, как только они будут приняты, несоответствие по юридическому адресу будет устранено, и записи, из-за которой переживают гатчинцы, не будет, - заверил Дмитрий Бачой.

Из общения со специалистами подрядной организации стало понятно, что между проектом и реальным объемом работ, который открывается по ходу дела и более детального обследования, нужно перекидывать «мостик», проводить согласования и изыскивать дополнительное финансирование.

- Особенность этой реставрации – восстановление объекта культурного наследия, который долгие годы эксплуатировался не в тех условиях, в которых был построен, пострадал во время Великой Отечественной войны и ремонтировался всем миром в тяжелые послевоенные годы, - пояснила архитектор-реставратор ООО «Ресстрой» Виктория Долина, осуществляющая авторский надзор этого объекта. - Только когда вскрываются полы, снимается штукатурка, выполняется демонтаж более поздних и неисторических перегородок, мы начинаем «читать» здание. Это нельзя было сделать во время проектирования, когда все зашито панелями, гипсокартоном, закрыто многослойными «пирогами» пола. Мы обнаружили, что некоторые перекрытия, которые казались хорошими, оказались в плачевном состоянии. Исторические проемы заложены, а какие-то пробиты, но перемычки в очень плохом состоянии. Проект требует постоянной корректировки.

А как бы хотелось еще и максимально сохранить исторический объект! Изначально проект предусматривал полное воссоздание лишь внешних фасадов зданий школы. В процессе работ подрядчик увидел возможность реставрации некоторых элементов внутри школы – что скажет на это архитектор-реставратор?

- Работать интересно, - признается Виктория Долина. – Когда перед нами открылось то, что было скрыто, мы увидели здание таким, какое оно было на исторических чертежах и фотографиях. В вестибюле великолепного церковного зала под слоем линолеума открылась историческая плитка. Даже по рисунку паркета пола можно прочитать историю этапов строительства здания от Дмитриева до Харламова. Конечно, хотелось бы все максимально приблизить к Реальному училищу. Сделать рекреационные зоны. Чтобы дети, входя в здание через центральный вход, попадали в вестибюль и понимали, что они учатся в бывшем Реальном училище имени Императора Александра III. А дальше проходили по этим широким, светлым коридорам и попадали в современные классы. К сожалению, проект, по которому мы работаем, больше предусматривает приспособление школы под современное устройство и капитальный ремонт. Уже в ходе работ мы понимаем, что нельзя просто все сверху донизу заштукатурить и покрасить одним цветом. Если уже ставить ограждения – то поставить исторические. Или, к примеру, одна лестница сохранилась хорошо, а у второй, к сожалению, перила сделаны хозяйственным способом. Но есть фотографии, где видно, какими эти перила были. Они очень похожи на перила маленького здания. Если будет возможность – это нужно воссоздать. Но чтобы сохранить исторический облик, нужны определенные корректировки и дофинансирование. Мы надеемся, что вместе с городом все это решим.

До ремонта под церковными сводами в разное время были вожатская, пионерская комната, учительская, кабинет замдиректора. Рядом с церковью – актовый зал с красивыми окнами. В советской школе это большое пространство заняли спортзал, раздевалки и кабинеты. Похоже, так останется и после ремонта.

- Если мы будем следовать проекту архитектора Дмитриева, то у нас вообще негде будет учиться, мне кажется. Несмотря на то, что и бывшее Реальное училище, и школа рассчитаны на 600 человек. Но сейчас изменился учебный план, и совсем другие интересы появляются, поэтому нам нужны площади, - сказала директор Гатчинской школы №4 Нина Жумаева.

- Сердце сжимается, хотелось бы сохранить больше исторического, но места мало, нужно разместить все, чтобы было функционально. Я бы просила все сейчас фиксировать для того, чтобы это нашло отражение в школьном музее и в музее города Гатчины. Это действительно очень ценно, - обратилась к директору школы глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим

Школа №4 ждала ремонта с 1980-х годов, пытаясь согласовать тогда первый проект. Это уже третий. Реконструкцию никак не могли согласовать из-за сложности объекта. Сейчас заказчиком работ выступает Управление строительства Гатчинского района, работы финансируются из областного бюджета. В результате должна получиться школа, сочетающая прошлое, настоящее и будущее.

- Все мы находимся под очень сильным впечатлением, - сказала Людмила Нещадим, подводя итоги встречи. - Школа очень значима для города. Очень важно, чтобы реализация контракта шла в обозначенном плане-графике. При этом во время реализации работ возникает много вопросов, которые требуют очень точечного и взвешенного технического решения. У нас сегодня общая миссия - у директора школы, у подрядчика, у проектировщиков, тех, кто ведет авторский надзор - сделать все необходимое для реставрации школы, сохранив ее историческую идентичность и те элементы, которые можно на сегодня сохранить. И, безусловно, жизнь ставит свои задачи в плане современного образовательного процесса, которым мы должны будем наполнить отреставрированное здание. Над этим нам всем предстоит работать еще целых два года.

Весной школу оденут в леса. В этом году в планах у строителей - закончить работу с перекрытиями, заменить инженерные коммуникации, перестелить кровлю, отреставрировать большую часть фасадов зданий. Общая стоимость контракта реновации школы №4 – 440 млн рублей. Окончание ремонта планируется в ноябре 2023 года.

Татьяна Можаева