Как получить QR-код по уровню антител

Переболевшие COVID-19 «неофициально» теперь также могут получить QR-код — для этого нужно узнать уровень антител (иммуноглобулинов G) к вирусу. И если он окажется достаточным, то человек получит сертификат переболевшего COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс Россия.

Как узнать уровень антител, сколько стоит анализ, и можно ли с сертификатом переболевшего путешествовать по миру, расскажем ниже.

Когда начнут выдавать QR-коды по уровню антител?

Претендовать на получение сертификата о перенесенном COVID-19 смогут две категории «неофициально» переболевших: те, у кого есть положительный ПЦР-тест, но они не обратились к врачу, а также те, кто переболел, не имея никакого документального подтверждения этому.

Выдавать такие сертификаты начнут после 21 февраля 2022 года. Для этого на Госуслугах запустят специальный сервис. Документ будет формироваться автоматически после включения результатов тестирования в базу.

Для кого придумали?

Ранее QR-код могли получить только:

- официально переболевшие COVID-19 в течение последнего года;

- привитые любой из российских вакцин в течение последнего года;

- люди с отрицательным ПЦР-тестом, сделанном в одной из аккредитованных Роспотребнадзором лабораторий. В этом случае код действует три дня с даты получения отрицательного результата.

С 21 февраля получить QR-код смогут также:

- люди, которые переболели COVID-19, однако у них нет подтверждающих это документов;

- привитые не признанной в РФ вакциной;

- переболевшие вирусом больше года назад.

Какой уровень антител достаточный?

Важно не количество антител, а сам факт их наличия в организме. В то же время, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, или BAU). Результат в 500 BAU и выше считается идеальным. Если антител в образце меньше, то человеку рекомендуют привиться.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень антител менее 50.0 AU/mL считается отрицательным, а значит недостаточным, равный или более 50.0 AU/mL - положительным.

Как определить уровень антител?

Нужно сдать кровь и определить наличие антител IgG — они появляются ближе ко второй неделе болезни и сохраняются после выздоровления. Такой тест называется "Количественное определение антител к RBD домену S1 белка коронавируса (антитела IgG)". В случае обнаружения антител рекомендуют также сдать ПЦР-тест, если он будет отрицательным, значит человек не заразен.

Сколько стоит анализ, и где его сдать?

Тест можно сдать в любой аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории. Например, в Москве их больше 40, в Астраханской области всего 3, а в Бурятии одна. В коммерческих лабораториях тест будет платным (от 1 до 2 тыс. рублей). Бесплатное тестирование можно пройти в городских поликлиниках. Для проведения теста необходимо взять с собой паспорт и медицинский полис.

Куда сообщить данные?

Данные о результатах анализа на антитела к COVID-19 в течение 3 календарных дней должны поступить в базу сайта Госуслуг. Чтобы получить сертификат, его будет необходимо запросить на сайте. Скачивать сертификат не обязательно, он будет храниться в личном кабинете. Сам сертификат будет сформирован на двух языках — русском и английском.

Сколько будет действовать?

QR-код, полученный по уровню антител, действует в течение 6 месяцев. Продлить его после повторного тестирования нельзя. Однако сертификат на 1 год можно оформить, получив после теста на антитела положительный ПЦР-тест.

Этот QR-код примут за рубежом?

Путешествовать могут и непривитые туристы, однако их готово принять ограниченное количество стран. После прибытия туристам в зависимости от страны придется соблюдать карантин, предъявить справку о перенесенном COVID-19 и получить отрицательный ПЦР-тест. То же ждет и людей, получивших QR-код по уровню антител, — фактически это просто переболевшие коронавирусом люди.

В то же время, по данным портала "Интерфакс-Туризм", туристов, привитых российскими вакцинами, принимают 50 стран: 37 — с прививкой "Спутник V", 13 — с вакциной "Спутник Лайт" и 6 - с прививкой "ЭпиВакКорона".

Напомним, в России нельзя официально привиться зарубежными вакцинами. Однако все популярнее становятся вакцинные туры, например, в Хорватию, Армению и Турцию.