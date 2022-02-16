В Пудости помогает Команда Заботы

В посёлке Пудость Гатчинского района активисты движения «Волонтеры Победы» и представители Клуба молодых семей сельского поселения отправились убирать снег возле домов, где живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также пожилые люди, нуждающиеся в особом внимании.

Сотрудники Саркского сельского дома культуры в Тихвинском районе вместе с жителями поселка очистили от снега и наледи лестницу-спуск и подход к роднику. Теперь жителям поселка Сарка стало безопаснее набирать родниковую воду.

Ребята из добровольческого клуба «Альтаир» молодёжно-досугового центра «Восход» города Кириши организовали уборку снега на одной из детских площадок города.

Тихвинские добровольцы из отрядов «Волонтеры Победы», «Юные миротворцы-добровольцы», «Молодежка ОНФ» школы № 9 помогли принести воду, дрова, очистить двор, крыши у пожилых жителей города и маломобильных граждан, также убрать снег у жилых многоквартирных домов, где проживают жители старшего поколения. «Оперативная расчистка дорог от снега очень важна, ведь это снижает риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и иных травмоопасных ситуаций, обеспечивает свободный проезд экстренным службам и самим жителям. Всегда стараемся оперативно реагировать на поступающие просьбы», — поделились ребята.

«Волонтеры Победы» Лужского района помогли пожилым жителям Луги — Нине Алексеевне Мавричевой убрали снег на придомовой территории, а Елене Андреевне Плавуновой нарубили дров.

Не отстают от них и волонтёры команды «ДоброТоксово» Всеволожского района — ребята тоже продолжают помогать одиноким пожилым людям убрать снег во дворах, принести воды, наколоть дров.