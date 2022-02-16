В Пудости помогает Команда Заботы

В посёлке Пудость
Гатчинского района активисты движения «Волонтеры Победы» и представители Клуба
молодых семей сельского поселения отправились убирать снег возле домов, где
живут ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также пожилые люди,
нуждающиеся в особом внимании.
Сотрудники Саркского
сельского дома культуры в Тихвинском районе вместе с жителями поселка очистили
от снега и наледи лестницу-спуск и подход к роднику. Теперь жителям поселка
Сарка стало безопаснее набирать родниковую воду.
Ребята из добровольческого
клуба «Альтаир» молодёжно-досугового центра «Восход» города Кириши организовали
уборку снега на одной из детских площадок города.
Тихвинские добровольцы из
отрядов «Волонтеры Победы», «Юные миротворцы-добровольцы», «Молодежка ОНФ»
школы № 9 помогли принести воду, дрова, очистить двор, крыши у пожилых жителей
города и маломобильных граждан, также убрать снег у жилых многоквартирных
домов, где проживают жители старшего поколения. «Оперативная расчистка дорог от
снега очень важна, ведь это снижает риски возникновения дорожно-транспортных
происшествий и иных травмоопасных ситуаций, обеспечивает свободный проезд
экстренным службам и самим жителям. Всегда стараемся оперативно реагировать на
поступающие просьбы», — поделились ребята.
«Волонтеры Победы»
Лужского района помогли пожилым жителям Луги — Нине Алексеевне Мавричевой
убрали снег на придомовой территории, а Елене Андреевне Плавуновой нарубили
дров.
Не отстают от них и
волонтёры команды «ДоброТоксово» Всеволожского района — ребята тоже продолжают
помогать одиноким пожилым людям убрать снег во дворах, принести воды, наколоть
дров.