Награды – инициативным гатчинцам из «Команды 47»

«Честно признаюсь, анонсируя старт нашей первой акции в рамках «Года команды 47» ― «Команда заботы», мы не ожидали, что месяц спустя получим 10 000 сообщений в социальных сетях с рассказами о добрых делах с хэштэгом #Команда47. Огромная благодарность всем, кто включился в команду, все ― молодцы, а вы на сегодня ― лучшие по добрым делам на благо Ленинградской области и по праву находитесь в «Команде 47», ― обратился Александр Дрозденко к участникам встречи. – Сегодня у нас первое награждение, мы решили его сделать регулярным, надеюсь, что нас поддержат районы и отметят своих лучших в «Команде 47».

Активисты рассказали о реализации своих проектов, обсудили, где необходима поддержка администрации региона.

Мама троих девочек из поселка Пригородный Гатчинского района Юлия Соловьева просит помочь ей восстановить работу клуба для занятий с детьми. Губернатор дал поручение рассмотреть возможность разработки проектно-сметной документации.

Тихвинские школьники хотят на экологических уроках активно заняться лесовосстановлением. Глава региона дал поручение обеспечить детей сеянцами растений и пригласить на ежегодную посадку леса.

Нижне-Свирский заповедник, в рамках проекта «Большая ладожская тропа», планирует реконструкцию старинной паромной переправы на границе с заповедником и просит поддержки в оформлении документов на проект. Александр Дрозденко дал поручение рассмотреть варианты включения Нижнего Присвирья в культурные, туристические, экологические маршруты Ленинградской области.

Юлия Иванова, жительница поселка Малые Борницы Гатчинского района, преподнесла губернатору и всем участникам встречи каравай и пригласила на праздник Масленицы, который они дружно делают с соседями в своем поселке.

«Хочу выразить всем огромную благодарность. Вы ― одни их первых, кто не просто откликнулся на предложение войти в команду, но и своими делами показали нам и правительству области, и главам администраций районов, поселений, как надо быть активным членом Команды 47: быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни, заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что если мы, в течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области дела пойдут еще лучше», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Благодарственные письма из рук губернатора и форму команды 47 получили: заместитель директора Нижне-Свирского государственного заповедника Анна Уфимцева, которая занимается экопросвещением на территории Присвирья, председатель правления ассоциации пассажирских перевозчиков Ленинградской области Виктор Соловьев, обеспечивший доставку врачей Всеволожского района к пациентам на вызовы, Юлия Иванова и Юлия Соловьева – жительницы Гатчинского района, которые организуют соседей по поселку на проведение общественных мероприятий и занятий с детьми, представители библиотеки «Тэффи» Юлия Смирнова, лицея №8 Анна Манжилевская и средней школы №5» Марина Лобанова из Тихвина, которые организуют в городе сбор кормов для бездомных животных, сортируют отходы, мастерят кормушки и заботятся о природе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области