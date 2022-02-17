Награды – инициативным гатчинцам из «Команды 47»

«Честно признаюсь,
анонсируя старт нашей первой акции в рамках «Года команды 47» ― «Команда
заботы», мы не ожидали, что месяц спустя получим 10 000 сообщений в социальных
сетях с рассказами о добрых делах с хэштэгом #Команда47. Огромная благодарность
всем, кто включился в команду, все ― молодцы, а вы на сегодня ― лучшие по
добрым делам на благо Ленинградской области и по праву находитесь в «Команде 47»,
― обратился Александр Дрозденко к участникам встречи. – Сегодня у нас первое награждение, мы решили
его сделать регулярным, надеюсь, что нас поддержат районы и отметят своих
лучших в «Команде 47».
Активисты
рассказали о реализации своих проектов, обсудили, где необходима поддержка
администрации региона.
Мама троих девочек
из поселка Пригородный Гатчинского района Юлия Соловьева просит помочь ей
восстановить работу клуба для занятий с детьми. Губернатор дал поручение
рассмотреть возможность разработки проектно-сметной документации.
Тихвинские
школьники хотят на экологических уроках активно заняться лесовосстановлением.
Глава региона дал поручение обеспечить детей сеянцами растений и пригласить на
ежегодную посадку леса.
Нижне-Свирский
заповедник, в рамках проекта «Большая ладожская тропа», планирует реконструкцию
старинной паромной переправы на границе с заповедником и просит поддержки в
оформлении документов на проект. Александр Дрозденко дал поручение рассмотреть
варианты включения Нижнего Присвирья в культурные, туристические, экологические
маршруты Ленинградской области.
Юлия Иванова,
жительница поселка Малые Борницы Гатчинского района, преподнесла губернатору и
всем участникам встречи каравай и пригласила на праздник Масленицы, который они
дружно делают с соседями в своем поселке.
«Хочу выразить
всем огромную благодарность. Вы ― одни их первых, кто не просто откликнулся на
предложение войти в команду, но и своими делами показали нам и правительству
области, и главам администраций районов, поселений, как надо быть активным
членом Команды 47: быть неравнодушным, участвовать в общественной жизни,
заниматься полезными делами не только в рамках своей работы, а проявить себя
чуть больше, чуть шире, приложить усилия и умения. Я уверен, что если мы, в
течение года, сможем создать большую команду из таких людей как вы, в области
дела пойдут еще лучше», ― подчеркнул Александр Дрозденко.
Благодарственные
письма из рук губернатора и форму
команды 47 получили: заместитель директора Нижне-Свирского государственного
заповедника Анна Уфимцева, которая занимается экопросвещением на территории
Присвирья, председатель правления ассоциации пассажирских перевозчиков
Ленинградской области Виктор Соловьев, обеспечивший доставку врачей Всеволожского
района к пациентам на вызовы, Юлия Иванова и Юлия Соловьева – жительницы
Гатчинского района, которые организуют соседей по поселку на проведение
общественных мероприятий и занятий с детьми, представители библиотеки «Тэффи»
Юлия Смирнова, лицея №8 Анна Манжилевская и средней школы №5» Марина Лобанова
из Тихвина, которые организуют в городе сбор кормов для бездомных животных,
сортируют отходы, мастерят кормушки и заботятся о природе, сообщила пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области