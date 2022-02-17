Областные туристические проекты ждут поддержки своих поклонников

Участниками премии уже
стали два ленинградских туристических проекта — маршрут «Тайны и истории
средневекового Выборга», который недавно получил статус «национального», а
также знаменитый региональный фестиваль «Корюшка идёт!».
Отдать свой голос за
любимого участника можно до 30 марта.
Подача заявок для участия
в премии продлится до 10 марта. Участниками премии могут стать отдельные
граждане, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят
значительный вклад в развитие внутреннего туризма. В качестве экспертов
выступят читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта KP.RU, слушатели Радио
«Комсомольская правда», путешественники и жители нашей страны.
Премия в области развития
внутреннего туризма и путешествий — новый проект медиагруппы «Комсомольская
правда».
Премия проводится при поддержке Федерального
агентства по туризму.