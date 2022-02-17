Областные туристические проекты ждут поддержки своих поклонников

Областные туристические проекты ждут поддержки своих поклонников

Два туристических проекта из Ленинградской области участвуют в премии «Маршрут построен».

Рубрики : Общество     17 Feb 2022

Участниками премии уже стали два ленинградских туристических проекта — маршрут «Тайны и истории средневекового Выборга», который недавно получил статус «национального», а также знаменитый региональный фестиваль «Корюшка идёт!».

Отдать свой голос за любимого участника можно до 30 марта.

Подача заявок для участия в премии продлится до 10 марта. Участниками премии могут стать отдельные граждане, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят значительный вклад в развитие внутреннего туризма. В качестве экспертов выступят читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта KP.RU, слушатели Радио «Комсомольская правда», путешественники и жители нашей страны.

Премия в области развития внутреннего туризма и путешествий — новый проект медиагруппы «Комсомольская правда».

 Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2022 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+