Рост цен ограничат, но аграриев в обиду не дадут

«Участники слушаний обсудили меры по стабилизации цен на продовольственные товары, а также меры по поддержке сельхозпроизводителей. Потому что, ограничивая рост цен, мы должны при этом создать условия для дальнейшего развития сельского хозяйства», - сообщил депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что уже третий год мы находимся в ситуации, когда мировые цены на продукты питания растут. Безусловно, Россия не может оставаться в стороне. Индекс инфляции по продовольственным продуктам достиг 11% - это ниже, чем в мире, но все равно показатель достаточно высокий. Она добавила, что в прошлом году было введено жёсткое государственное регулирование цен на масло и сахар. Особенностью прошлого года также стал рост цен на овощи и на мясо, это было связано с сокращением объемов производства. В частности, было зафиксировано несколько вспышек эпидемий в птицеводческих и свиноводческих хозяйствах, но в этом году ситуация стабилизирована и такой проблемы не должно быть.

Говоря о рисках по росту цен в текущем году, Оксана Лут отметила четыре основных направления: первое - молоко и молочная продукция; второе - хлеб, цена на который в прошлом году росла не так сильно, потому что предоставлялась субсидия на производство 1 кг хлеба; третье - возможен рост цен на овощи до наступления нового сезона; четвертое - сахар, потому что в прошлом году цена на него была зафиксирована на государственном уровне.

На государственном уровне уже принимаются меры по сдерживанию цен по этим направлениям. Так, была введена экспортная пошлина на зерно и масличные. Конечно, растениеводы не получают тот доход, который могли бы получать, исходя из мировых цен, но такая мера даст возможность развиваться сельхозпроизводителям, которые потребляют зерновые и масличные. При этом, например, производство подсолнечника всё равно остаётся очень рентабельным. Для обеспечение стабильной цены на хлеб, хлебопёкам пролонгируют субсидию на производство одного килограмма хлеба.

Основной рост себестоимости продукции лег на производителей сельхозкультур. Для того, чтобы их поддержать, правительство РФ приняло решение об ограничении экспорта минеральных удобрений, что позволило хозяйствам закупить удобрения. На аммиачную селитру вообще был введен полный запрет экспорта на два месяца, до 1 апреля, для того, чтобы аграрии смогли приобрести удобрения перед весенне-полевыми работами.

По словам Сергея Яхнюка, важным шагом для поддержки сельхозпроизводителей также стало увеличение объемов кредитования на сезонные полевые работы до 10,4 млрд рублей, эти цифры уже доведены до регионов. «По молочному скотоводству в прошлом году на корма были выделены 10 млрд рублей, в этом году планируется выделить средства в таком же объеме - это серьёзная поддержка для животноводов. Так как овощи растут в цене, Минсельхоз делает акцент на личные подсобные хозяйства, которые производят основной объем овощей и картофеля. С этого года личные подсобные хозяйства смогут получить стимулирующую субсидию от государства, планируется ввести и дополнительные меры поддержки. Есть смысл обратить внимание на этот сектор сельского хозяйства, это хороший заработок, учитывая цены на картофель», - рассказал депутат. Он добавил, что правительство РФ вместе с депутатами будут и дальше следить за ситуацией с ростом цен и, в случае необходимости, добавлять меры поддержки.