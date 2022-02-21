Изменения в «антиковидном» постановлении Ленинградской области

Соответствующие изменения в постановление правительства Ленинградской области подписаны главой региона Александром Дрозденко.

С 21 февраля в Ленинградской области разрешена работа кружков и секций дополнительного образования. Для несовершеннолетних вновь открыты фитнес-центры, бассейны и другие спортивные учреждения. Однако, до 13 марта включительно запрещено проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для детей на выезде.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе. Требования по численности участников и наличию «антиковидных» документов остаются прежними. Без участия зрителей разрешено проведение в помещениях официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план.

Занятия спортом в помещениях на всей территории разрешены при условии нахождения в зале не более одного человека на 4 кв. м. При этом посетители должны иметь действительный QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение для организаций с паспортом коллективного иммунитета и родителей, сопровождающих детей до раздевалки и обратно, – им QR-код не потребуется.

Персонал загородных лагерей также должен при заезде предоставить QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов и на протяжении всей смены не покидать территорию лагеря.

QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов необходимы будут и при плановой медицинской помощи в условиях стационара, медосмотрах и медосвидетельствованиях. При этом возобновятся профилактические осмотры детей.

Постановлением установлены сроки действия паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, которые оформляют предприниматели региона. Так, выданные до 31 октября 2021 года паспорта действуют по 30 апреля 2022 года, а оформленные в период с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно — в течение шести месяцев со дня их оформления.

Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 года, будет определяться по сроку действия одного из QR-кодов работников с ближайшей датой, но не менее трех месяцев со дня оформления.

Массовые мероприятия, организуемые региональными и муниципальными органами власти, разрешены при условии участия в них в «красной» зоне не более 350 человек, в «желтой» зоне не более 500 человек, в «зеленой» — не более 700 человек. Для остальных мероприятий действуют аналогичные ограничения по числу участников: не более 50 человек в «красной» зоне, не более 100 в «желтой» и не более 150 в «зеленой». Вне зависимости от района и организатора, при проведении мероприятий в помещении действует ограничение не более одного человека на 4 кв. м. Обязательным условием остается использование масок и соблюдение дистанции.

Отметим, что в постановлении правительства Ленобласти также введено понятие действительного QR-кода — это код, сформированный в соответствии с утверждёнными Минздравом России формами медицинских документов — сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, медицинских противопоказаниях к вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.