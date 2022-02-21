Изменения в «антиковидном» постановлении Ленинградской области
В Ленинградской области возвращаются к работе кружки и спортивные секции, возобновляются детские профилактические осмотры, уточнены ограничения при проведении массовых мероприятий.
Соответствующие
изменения в постановление правительства Ленинградской области подписаны главой
региона Александром Дрозденко.
С 21 февраля в
Ленинградской области разрешена работа кружков и секций дополнительного
образования. Для несовершеннолетних вновь открыты фитнес-центры, бассейны и
другие спортивные учреждения. Однако, до 13 марта включительно запрещено
проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных массовых
мероприятий для детей на выезде.
Проведение физкультурных
и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе.
Требования по численности участников и наличию «антиковидных» документов
остаются прежними. Без участия зрителей разрешено проведение в помещениях
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный
план.
Занятия спортом в
помещениях на всей территории разрешены при условии нахождения в зале не более
одного человека на 4 кв. м. При этом посетители должны иметь действительный
QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение для организаций с
паспортом коллективного иммунитета и родителей, сопровождающих детей до
раздевалки и обратно, – им QR-код не потребуется.
Персонал
загородных лагерей также должен при заезде предоставить QR-код или отрицательный
результат ПЦР-теста действием 48 часов и на протяжении всей смены не покидать
территорию лагеря.
QR-код или
отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов необходимы будут и при
плановой медицинской помощи в условиях стационара, медосмотрах и
медосвидетельствованиях. При этом возобновятся профилактические осмотры детей.
Постановлением
установлены сроки действия паспортов коллективного иммунитета к COVID-19,
которые оформляют предприниматели региона. Так, выданные до 31 октября 2021
года паспорта действуют по 30 апреля 2022 года, а оформленные в период с 1
ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно — в течение шести месяцев
со дня их оформления.
Срок действия
паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022
года, будет определяться по сроку действия одного из QR-кодов работников с
ближайшей датой, но не менее трех месяцев со дня оформления.
Массовые
мероприятия, организуемые региональными и муниципальными органами власти,
разрешены при условии участия в них в «красной» зоне не более 350 человек, в
«желтой» зоне не более 500 человек, в «зеленой» — не более 700 человек. Для
остальных мероприятий действуют аналогичные ограничения по числу участников: не
более 50 человек в «красной» зоне, не более 100 в «желтой» и не более 150 в
«зеленой». Вне зависимости от района и организатора, при проведении мероприятий
в помещении действует ограничение не более одного человека на 4 кв. м.
Обязательным условием остается использование масок и соблюдение дистанции.
Отметим, что в
постановлении правительства Ленобласти также введено понятие действительного
QR-кода — это код, сформированный в соответствии с утверждёнными Минздравом
России формами медицинских документов — сертификат о вакцинации против новой
коронавирусной инфекции, медицинских противопоказаниях к вакцинации или
перенесенном заболевании COVID-19.