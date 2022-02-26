Кто такие фотожабы и почему они опасны?

Для непосвященных: в переводе с английского, фейк – fake – означает «подделка, что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное с целью ввести в заблуждение». Есть у англичан и понятие fake news – фейковые новости, т.е. намеренная дезинформация в социальных медиа и традиционных СМИ. Ко всему этому обязательно прилагается фото-фейк или, говоря по-русски, фотожаба – разновидность фотомонтажа.

Так вот новости, распространяемые украинскими пабликами, теле- и интернет-каналами, по сути, одна сплошная фотожаба.

Начало спецоперации на Украине вызвало лавинообразную дезинформацию: интернет наводнили видео и фотографии, якобы сделанные с места событий. Под видом сегодняшних кадров публикуются фото и видео предыдущих конфликтов на Украине и в других странах, съемки войск во время учений.

Тот факт, что в «незалежной» работает конвейер по производству фейков, подтверждают даже иностранные СМИ. Так, в BBC вышло уже два расследования о фейках (https://www.bbc.com/news/60513452 и https://www.bbc.com/news/60528276), связанных со спецоперацией.

В ответ группа владельцев и администраторов нескольких неполитических Телеграм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф. Сейчас на сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Также разборы публикуются в Телеграм-канале проекта https://t.me/warfakes.

Региональные фейки публикуются в каналах «Война с фейками. Ростов» (https://t.me/warfakerostov) и «Война с фейками. Белгород» (https://t.me/warfakebelgorod).

О чем вещают «незалежные» СМИ?

Например, один из свежих фейков сегодня рассказывает о том, как, якобы, были уничтожены российские диверсанты в форме ВСУ. Приводятся какие-то мутные кадры.

На самом деле в карманах погибших «диверсантов» нашли документы за подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На сайте войнасфейками.рф публикуется видео, на котором украинская полиция поймала сотрудника Службы безопасности Украины, который, в свою очередь, ловил «российских диверсантов». В силовых структурах и армии «жовто-блакитных» – полный бардак.

…А вот еще сегодняшнее. Украинское оборонное ведомство продолжает смаковать уже разоблаченный фейк о якобы воздушном бое, в котором уничтожен российский самолет: МиГ-29 ВСУ сбил российский Су-35. Эта информация опубликована на официальной странице Минобороны Украины в «Твиттере». На видео – кадры игры Digital Combat Simulator World, причем, автор ролика даже не скрывает этого.

К опровержению этого фейка присоединились и в «Би-би-си», опубликовав разоблачение на своих ресурсах. В статье говорится о том, что конфликт на Украине сопровождается ложными или вводящими в заблуждение изображениями, включая кадры из видеоигр, которые распространяются в соцсетях и на официальных страницах украинских ведомств.

Да, это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Агонизирующий режим забывает о том, что есть кадры, снятые очевидцами. И есть оперативная информация из первоисточника.

Вот что говорят создатели сайта «войнасфейками.рф»: «Мы не занимаемся политикой. Но мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса, поскольку видим признаки информационной войны, развернутой против России. Наша задача – сделать так, чтобы в инфопространстве были только объективные публикации. Мы не хотим, чтобы из-за информационных войн простые люди чувствовали тревогу. Мы собираемся препарировать каждый фейк и давать ссылки на реальные опровержения. Будьте в безопасности, будьте в спокойствии, будьте с нами».

Почему нельзя было отсидеться, отмолчаться и подождать?

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев выразил свою точку зрения на происходящее:

«Это – не начало войны, а ее завершение. Война на Донбассе идет восьмой год. За это время в Донецке и Луганске подросло поколение, которое не знает жизни без войны. И повзрослели те, чье детство и юность прошли под вражеским прицелом – в прямом смысле слова. Это правнуки победителей – тех, кто освобождал Россию и Украину от фашизма. И эти ребята не приемлют возрождения «коричневой чумы» на своей земле.

Президент Путин доходчиво объяснил, почему эта спецоперация была неизбежна. Зеленский заикнулся о разработке ядерного оружия и начал бомбежку Донбасса. Доведенные до отчаяния жители стали эвакуироваться – в Россию. «Прогрессивное человечество» не отреагировало… В воздухе повис вопрос: «Доколе?»

Все вполне прозрачно. Западная политика планомерно вела к развязке, а санкции у наших «западных партнеров» давно уже были наготове. Повод они срежиссировали.

Стыдно должно быть не за то, что Россия ввела войска и начала демилитаризацию Украины – стыдно, что все восемь лет наши соотечественники подвергались военным нападкам и издевательствам со стороны украинских властей. А мировое сообщество безмолвствовало…

Для тех, кто льет крокодиловы слезы по поводу украинской «незалежности», совет: наберите в интернете в поисковой строке запрос: «Горловская мадонна». Это – дело рук украинских националистов. А в Донецке есть мемориал «Аллея Ангелов» – в память о детях, погибших во время войны. В XXI веке! Вот почему российские войска перешли границу: чтобы остановить это сумасшествие».

Екатерина Дзюба