В Гатчине и районе – 133 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 133 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:

- Гатчина – 46

- Тайцы – 2

- Рождествено – 1

- с. Никольское – 2

- Кобралово – 2

- Меньково – 2

- Сокколово – 1

- Войсковицы – 2

- Сиверский – 6

- Вырица – 5

- Малое Верево – 4

- Батово – 3

- Терволово – 1

- Коммунар – 7

- Покровская – 1

- Белогорка – 4

- Ивановка, Веревское поселение – 1

- Шпаньково – 3

- Большое Рейзино – 1

- Малые Колпаны – 2

- Химози – 1

- Жабино – 1

- Елизаветино – 4

- Лампово – 2

- Новый Учхоз – 1

- Новый Свет – 4

- Сяськелево – 3

- Дружная Горка – 1

- Старые Черницы – 1

- Сусанино – 1

- Большие Борницы – 1

- Выра – 2

- Новосиверская – 1

- Вайялово – 2

- Большое Верево – 2

- Красницы – 3

- Торфяное – 1

- Лукаши – 1

- Парицы – 1

- Торфопредприятие – 1

- Большая Ивановка – 1

- Ижора, Веревское поселение – 1

- Пудость – 1

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 19346 человек, 14654 – 75,7 % – выздоровели.

В Ленинградской области по данным на 1-е марта за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 170429 человек, 118434 поправились. За последние сутки в регионе скончались 4 человека.

Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 28 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1044735 человек. За последние сутки привилось 2722 жителя области. В регион поставлено 1415911 комплектов вакцин.

В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:

- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,

- в поликлинике «Аэродром»,

- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,

- в Коммунаровской городской поликлинике,

- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,

- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;

- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).

Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.

По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.