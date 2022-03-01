В Гатчине и районе – 133 новых заболевших COVID-19
По данным Роспотребнадзора, в Гатчинском районе за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заболевания коронавирусом; в Ленинградской области – 775 заболевших за сутки. Таковы данные на 1-е марта.
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 133 жителей Гатчины и района в следующих населенных пунктах:
- Гатчина – 46
- Тайцы – 2
- Рождествено – 1
- с. Никольское – 2
- Кобралово – 2
- Меньково – 2
- Сокколово – 1
- Войсковицы – 2
- Сиверский – 6
- Вырица – 5
- Малое Верево – 4
- Батово – 3
- Терволово – 1
- Коммунар – 7
- Покровская – 1
- Белогорка – 4
- Ивановка, Веревское поселение – 1
- Шпаньково – 3
- Большое Рейзино – 1
- Малые Колпаны – 2
- Химози – 1
- Жабино – 1
- Елизаветино – 4
- Лампово – 2
- Новый Учхоз – 1
- Новый Свет – 4
- Сяськелево – 3
- Дружная Горка – 1
- Старые Черницы – 1
- Сусанино – 1
- Большие Борницы – 1
- Выра – 2
- Новосиверская – 1
- Вайялово – 2
- Большое Верево – 2
- Красницы – 3
- Торфяное – 1
- Лукаши – 1
- Парицы – 1
- Торфопредприятие – 1
- Большая Ивановка – 1
- Ижора, Веревское поселение – 1
- Пудость – 1
Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 19346 человек, 14654 – 75,7 % – выздоровели.
В Ленинградской области по данным на 1-е марта за период с марта 2020 года коронавирусная инфекция диагностирована у 170429 человек, 118434 поправились. За последние сутки в регионе скончались 4 человека.
Самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По данным на 28 февраля, в Ленинградской области вакцинировано 1044735 человек. За последние сутки привилось 2722 жителя области. В регион поставлено 1415911 комплектов вакцин.
В подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше 18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против новой коронавирусной инфекции можно сделать:
- во взрослой поликлинике на Урицкого, 1,
- в поликлинике «Аэродром»,
- в отделении врачей общей практики №1 в Мариенбурге,
- в Коммунаровской городской поликлинике,
- в поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц,
- в амбулаториях в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом Верево;
- в Терволовском кабинете врача общей практики (п. Терволово, ул. Ленинградская, д. 10).
Ревакцинация граждан, прошедших первый курс вакцинации, проводится препаратом «Спутник Лайт» через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Также препаратом «Спутник Лайт» проводится вакцинация граждан, переболевших COVID-19, через 6 месяцев после завершения лечения.
По телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцинация против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
По всем вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, вы можете обращаться по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86, а также по телефону 122.