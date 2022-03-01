В Ленинградской области возобновляется плановая помощь детям
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «антиковидное» постановление. Согласно принятым изменениям, с 1 марта в регионе возобновлены все виды оказания медицинской помощи детям. В частности, это касается плановой медицинской помощи в поликлиниках и в условиях дневного стационара.
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Для детей и взрослых возобновлено диспансерное наблюдение, также для ряда категорий взрослого населения снова проводятся профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная.
Медицинская помощь взрослым в поликлиниках и амбулаториях оказывается при заболеваниях и состояниях, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, и обострения хронических заболеваний, а также по профилю «акушерство и гинекология».
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