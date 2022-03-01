В Ленинградской области возобновляется плановая помощь детям

Для детей и взрослых возобновлено диспансерное наблюдение, также для ряда категорий взрослого населения снова проводятся профилактические осмотры и диспансеризация, в том числе углубленная.

Медицинская помощь взрослым в поликлиниках и амбулаториях оказывается при заболеваниях и состояниях, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, и обострения хронических заболеваний, а также по профилю «акушерство и гинекология».